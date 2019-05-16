Юлмарт разработал робота для подтверждения заказов

Онлайн-ритейлер Юлмарт разработал и внедрил в работу контакт-центра робота-оператора. Автоматизированное решение подтверждает заказы клиентов, совершаемые с доставкой в партнерские пункты выдачи заказов.

В 2019 году число партнерских пунктов выдачи (точек DPD), в которых покупатели Юлмарта могут забирать заказы, превысило 1000 адресов. Возникла необходимость разработать и внедрить решение, которое позволит сократить время обслуживания и повысить доступность контакт-центра для клиентов, получающих покупки в точках партнеров.

Робот совершает исходящие звонки покупателям и, как только распознает голос клиента, информирует о создании заказа и предлагает подтвердить его актуальность. Клиент может подтвердить, отменить заказ или соединиться с оператором, в дальнейшем — сможет изменять данные заказа на этапе подтверждения, благодаря внедрению технологии речевого синтеза.

«Основная идея проекта — передать шаблонный функционал роботу. Это позволит не только увеличить скорость обслуживания клиентов, но и в целом повысить качество услуги. У наших сотрудников будет возможность больше времени уделять обработке не типовых обращений», — рассказывает Оксана Куценко, директор контакт-центра Юлмарта.

Для запуска необходимо было интегрировать системы SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM и Asterisk, чтобы автоматизировать действия контакт-центра: выгрузку списков обзвона с данными о заказах, ведение истории коммуникации с клиентом, опцию актуализации списков и групповую обработку.