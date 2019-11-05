Юлмарт сделал хранение бесплатным для поставщиков
Юлмарт предложил поставщикам по договорам комиссии не платить за складское хранение товаров, если оборачиваемость товарных запасов не превышает 60 дней. Также для новых поставщиков хранение будет бесплатным в течение 3 месяцев с первой поставки — при любых условиях. В остальных случаях хранение тарифицируется: стоимость составит от 0.1 до 4 рублей за один товар, в зависимости от его весогабаритных характеристик.
Комиссионная торговля — один из форматов работы с маркетплейсом Юлмарта. Работая по договору комиссии, поставщик самостоятельно выбирает ассортимент и устанавливает розничные цены, осуществляет поставки в фулфилмент-центры Юлмарта, откуда Юлмарт распределяет товары в свои центры исполнения заказов и пункты выдачи. Описания размещаются на ulmart.ru, после продажи товара площадка переводит поставщику деньги, взимая комиссию: от 4% (в зависимости от товарной категории). Юлмарт не берет плату за доставку товаров до клиента и возможный возврат.
«Мы предлагаем поставщикам гибкие условия сотрудничества: это позволит партнерам сфокусироваться на управлении ассортиментом и устанавливать самые выгодные для покупателей розничные цены на нашей онлайн-витрине. С начала года количество новых поставщиков, которые хотят работать с нашей площадкой, значительно увеличилось и продолжает расти. Также нам удалось расширить ассортимент почти в каждой категории, что способствует росту покупательской активности».
Сергей Морозов, директор управления «Форматы» Юлмарта.
Юлмарт продолжает работать над развитием решений для поставщиков. Компания расширяет функционал «Личного кабинета поставщика», в котором партнеры могут управлять ассортиментом и ценообразованием, смотреть отчеты о продажах и товарных остатках на каждом складе.