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"Юлмарт" вложит $1 млрд в строительство складов

Российский онлайн-ретейлер "Юлмарт" намерет вложить до 2021 г. около $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на заявление генерального директора "Юлмарт Девелопмент" Евгения Иванченко.

Сегодня в портфеле "Юлмарта" находится три центра обработки заказов в Санкт-Петербурге и один достраивается в Мытищах. 

По словам Иванченко, ретейлер откроет еще четыре центра обработки товаров в Санкт-Петербурге и 13 — в Москве и Подмосковье. Кроме того, будут построены два распредцентра в Московском регионе.

Средняя площадь центра обработки заказов составляет 25 тыс. кв. м, а распределительного центра — 70-100 тыс. кв. м, уточнил топ-менеджер. "Всего таким образом до 2021 г. мы построим 1 млн кв. м", — пояснил глава "Юлмарт Девелопмент".

Для реализации своих проектов "Юлмарт" рассматривает участки от 10 гектаров. "Земля под треть объектов у нас уже есть, остальные участки мы сейчас смотрим", — добавил Иванченко.

На свои земельные площадки компания готова привлекать партнеров, среди которых — оптоклуб "Ряды", отметил гендиректор "Юлмарт Девелопмент".

Автор: Анна
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