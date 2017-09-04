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"Юлмарт" закрывает старейший в Петербурге магазин

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» с 1 сентября закрывает свой старейший в Петербурге магазин — на Кондратьевском проспекте. Об этом компания сообщила на своем сайте.

После закрытия данной точки у «Юлмарта» останется в Петербурге шесть центров исполнения заказов, 44 городских пункта выдачи. Также в пригороде располагаются еще два центра и три пункта.

По данным «Фонтанки», в магазине на Кондратьевском проспекте осталось только четыре работника, а приобрести товар там нельзя уже сейчас. Данный магазин был первым торговым объектом «Юлмарта» и открылся в 2008 году.

Закрытие магазина агентство связывает с конфликтом акционеров. Отмечается, что это уже не первое закрытие торговых объектов компании: ретейлер сокращает свое присутствие в регионах. Магазины «Юлмарта» прекратили работу в Екатеринбурге и Ижевске, закрыты некоторые городские центры исполнения заказов и пункты выдачи в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

Автор: Анна
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