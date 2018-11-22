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Юлмарт запустил сервис объявлений для частных лиц

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Юлмарт
Юлмарт
Компьютеры, комплектующие

Онлайн-ритейлер Юлмарт в пилотном режиме запустил сервис объявлений для частных лиц с возможностью проведения безопасных сделок, хранения и диагностики товаров в гарантийных отделах центров исполнения заказов. Пользователи могут продавать товары на обновлённом сайте Юлмарт Second. Доска объявлений работает как подраздел, перейти на который можно с основного сайта Юлмарта.

Размещение предложений для продавцов бесплатное: объявления попадают в единый каталог уцененных товаров Юлмарта.

 

Главное преимущество Юлмарт Second в использовании логистики и экспертизы Юлмарта для предоставления пользователям дополнительных услуг: «Хранение» и «Диагностика». Продавцы могут оставить товар на хранение сроком до 30 дней, а покупатели — провести диагностику в центрах исполнения заказов перед покупкой: эксперты гарантийных отделов проверят состояние и работоспособность товара, соответствие характеристикам, проведут осмотр на внешние повреждения.

Сделать процесс купли-продажи удобным и снизить риски пользователей позволяет услуга «Безопасная сделка». Юлмарт страхует клиентов от финансовых потерь, взимая за использование услуги с продавца комиссию в размере 30 рублей и 2,8% от стоимости товара: покупатель переводит оплату за товар на транзитный счёт, где она замораживается до момента получения товара покупателем.

При активации «Безопасной сделки» воспользоваться «Диагностикой» можно бесплатно. В остальных случаях, стоимость «Диагностики» составит от 290 до 390 рублей в зависимости от категории товара. Стоимость «Хранения» — 190 рублей.

Площадка работает в тестовом режиме. На старте проекта воспользоваться «Хранением» и «Диагностикой» можно только в Санкт-Петербурге: в пригородном центре исполнения заказов на Пулковском шоссе, 43к2 и в центре исполнения заказов на проспекте Сизова, 2. После окончания пилота Юлмарт расширит количество доступных для услуг объектов в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Размещая предложение о продаже, владелец товара заполняет название, фото, краткое описание и цену, указывает свое местоположение. Быстро создать и опубликовать объявление поможет функция экспресс-заполнения: характеристики автоматически загрузятся из базы товаров, ранее продававшихся в Юлмарте, и после модерации попадут в каталог Юлмарт Second.

Встроенные фильтры и подробные характеристики по категориям, стоимости и региону помогут быстро найти необходимый товар.

Для коммуникации продавцов и покупателей друг с другом разработан мессенджер. Пользователи могут договариваться о способе оплаты и доставки, обмениваться сообщениями и звонками, подписываться на уведомления о товарах, следить за изменениями условий и цен.

Сергей Прель, директор центра клиентского и гарантийного сервиса Юлмарта:

«Внедрение третьего участника сделки и наличие гарантийного отдела — преимущества площадки: и перевод денег и передача товара осуществляются через Юлмарт. Предлагая клиентам экспертную оценку товаров и гарантируя безопасность, мы выходим на новый уровень сервиса и создаём уникальное комплексное предложение, которое сегодня на российском рынке не делают аналогичные платформы».

Олег Пчельников, директор бизнес-направления «Продукт» Юлмарта:

«В процессе обмена товарами на вторичном рынке много сложностей: отсутствие понимания качества товара, риск столкнуться с недобросовестным продавцом. Мы, понимая потребности рынка, как никто другой, готовы предложить востребованный сервис. Уверены, пользовательский опыт покупателей, доверие к бренду Юлмарт и доступность услуг привлекут клиентов. Рассчитываем, что наша площадка станет лидером классифайдов электроники в России».

В пилотном режиме продавать на площадке можно компьютеры и ноутбуки, комплектующие для ПК, планшеты и игровые приставки, смартфоны и гаджеты, бытовую технику, товары для спорта и туризма, товары для дома, дачи и ремонта, телевизоры, аудио- и видеотехнику. Позднее компания откроет доступ ко всем категориям товаров, которые продаются в Юлмарте.

Срок размещения объявлений — 30 дней. В карточке объявления можно указать специальные характеристики: состояние товара и упаковки, функциональность, комплектность. Запрещено публиковать объявления без фотографии.

Источниками монетизации для ритейлера станут комиссия с «Безопасных сделок» и оплата услуг «Хранение» и «Диагностика». Планируется предоставить частным продавцам дополнительные платные инструменты для продвижения объявлений в каталоге, а также компаниям-производителям, партнёрам основного бизнеса Юлмарта — места для размещения рекламы.

На момент запуска сервис доступен в версии для десктопа и в мобильной версии.

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
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