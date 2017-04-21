«Юлмарт» запустит аналог Avito

Интернет-ритейлер «Юлмарт» в конце 2017 года запустит сайт с частными объявлениями по аналогии с Avito. Об этом «Деловому Петербургу» рассказал коммерческий директор ритейлера Олег Пчельников.

Сервис будет работать как подраздел на основном сайте «Юлмарта». Название проекта пока находится в разработке, его возглавит бывший генеральный директор «Пронто медиа» (владеет сайтами «Из рук в руки» и job.ru) Николас Дадиани.

«Мы проанализировали все разделы по недвижимости, и мы хотим создать площадку с возможностью проведения безопасных сделок прямо через сайт и сейчас ведём переговоры с государственными органами. На сегодняшний день ни одна площадка не позволяет купить квартиру в онлайне», — рассказал Пчельников. В компании утверждают, что платформа будет «гораздо технологичнее» существующих аналогов.

В основу проекта лёг сервис объявлений по продаже товаров C2C «Акано», который ранее пытался развивать основной совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. В компании пояснили, что этот проект «на своём трафике не смог раскрутить» услугу, поэтому было решено интегрировать его с основной площадкой «Юлмарта». На этапе создания Костыгин вложил в «Акано» примерно 150-180 млн рублей.

По прогнозу Пчельникова, через три года на продажи товаров будет приходиться меньше половины выручки компании, а доля услуг, среди которых купоны и ваучеры, существенно вырастет.

«Юлмарту» предстоит конкурировать с такими сервисами, как «Юла» от Mail.Ru Grou и Avito, которому принадлежит сайт объявлений о недвижимости Domofond.ru. Преимуществом «Юлмарта» могут стать его логистические возможности с пунктами выдачи заказов и налаженной системой доставки, отметил в разговоре с ДП управляющий партнёр E-Commerce Solutions Ефим Алдухов. Процесс обмена товарами между участниками сделок — одна из ключевых проблем подобных сервисов, пояснил он.