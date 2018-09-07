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«Юлмарту» снова грозит банкротство

Панамская компания Ledaro Investments, принадлежащая председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного» терминала" Михаилу Скигину, 6 августа подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве Ulmart Holding Limited (UHL) — головной компании ритейлера «Юлмарт». Об этом сообщает РБК.

Ликвидатор на Мальте должен узнать, какими активами владеет UHL, и оценить их стоимость, рассказал изданию Скигин. Представители действующих акционеров UHL отказались от комментариев.

"Три года и три месяца назад мы предоставили кредит и пока получили ноль. Перспектив его возврата нет, и какие-то переговоры о реструктуризации этого займа не начались. Терпение лопнуло, и мы пошли на крайние меры",- пояснил Скигин.

Известно, что в настоящий момент проводится оценка стоимости активов Ulmart Holding Limited.

«Для меня «Юлмарт» — немного черный ящик, толком непонятно, что там происходит, информация оттуда кроме как из СМИ не вылезает. А то, что выходит из СМИ, не самое лучшее. Поэтому я надеюсь хоть что-то получить, пока не знаю что. Может, активы, может, нет»,- уточнил Скигин.

«Я открыт к разным вариантам, в том числе и к конвертации части долга в акции», — говорил Скигин. Как инвестору ему была интересна отрасль электронной коммерции и сам «Юлмарт». «У меня точно нет желания разрушать отстроенный бизнес, чтобы вернуть свои активы любой ценой», — пояснял бизнесмен.

Летом 2016 года Ledaro выдала «Юлмарту» кредит на $35 млн. Весной 2017 года компания обратилась в суд из-за просрочки по кредиту. В апреле 2018 года Лондонский международный арбитражный суд обязал UHL выплатить оставшийся долг.

Автор: Анна
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