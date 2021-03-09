+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями

Смотрите в каталоге
Apple Pay
Apple Pay
Электронные деньги

ЮMoney возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком ЮMoney (там, где такой метод подключен).

ЮMoney продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно.

Введенные 12 января 2021 г. ограничения не распространялись на оплату покупок картами ЮMoney в иностранных магазинах. Также ограничения не затрагивали переводы с кошельков ЮMoney на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

ЮKassa поддерживает около 20 способов приема платежей через интернет. Среди них — кошелек ЮMoney, карты российских и международных платежных систем, электронные кошельки, Apple Pay и Google Pay, интернет-банкинги и многое другое.

Компании и сервисы: Apple Pay, ЮKassa, Google Pay, ЮMoney
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 февраля / Комментарии
Оплатой по QR-кодам уже воспользовались 38% россиян

Оплатой по QR-кодам уже воспользовались 38% россиян

Оплатой по QR-кодам уже воспользовались почти 40% россиян. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей.

далее →

18 февраля / Комментарии
Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу – сервис платежей для бизнеса

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц. Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

далее →

16 февраля / Комментарии
Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил микрокредитную компанию, следует из данных СПАРК. ООО МКК «Озон Кредит» зарегистрировано в понедельник, 15 февраля. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Ее учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

далее →

16 февраля / Комментарии
Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк запланировал запуск платежного сервиса Tinkoff Pay

Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса», сообщил VTimes со ссылкой на реестр заявок на регистрацию патентов и товарных знаков. Представитель Тинькофф Банка подтвердил подачу заявок в Роспатент.

далее →

12 февраля / Комментарии
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит»

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит»

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит». Ранее владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). Смена собственников отразилась в системе в четверг, 11 февраля.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!