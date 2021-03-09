ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями

ЮMoney возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком ЮMoney (там, где такой метод подключен).

ЮMoney продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно.

Введенные 12 января 2021 г. ограничения не распространялись на оплату покупок картами ЮMoney в иностранных магазинах. Также ограничения не затрагивали переводы с кошельков ЮMoney на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

ЮKassa поддерживает около 20 способов приема платежей через интернет. Среди них — кошелек ЮMoney, карты российских и международных платежных систем, электронные кошельки, Apple Pay и Google Pay, интернет-банкинги и многое другое.