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ЮMoney запускает эмиссию карт Visa

ЮMoney расширяет линейку карточных продуктов и начинает эмитировать карты платежной системы Visa. Пользователям теперь доступны для выпуска пластиковая и виртуальная карта ЮMoney платежной системы Visa.

Виртуальную карту пользователь может выпустить на сайте и в приложении ЮMoney — данная процедура занимает около минуты. Пластиковую карту ЮMoney можно оформить онлайн и получить по почте или курьерской доставкой. Создание виртуальной карты бесплатное, выпуск пластиковой стоит 199 рублей, ежемесячные комиссии отсутствуют. Баланс обеих карт соответствует балансу кошелька пользователя ЮMoney (ранее Яндекс.Деньги). Карта ЮMoney позволяет платить в интернете и офлайн, в том числе, с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Пользователям доступен гибкий кэшбэк за оплату покупок картой и увеличенный 5%-ный кэшбэк за покупки в категории месяца. У ЮMoney есть также сервис аналитики расходов и планирования трат — им можно пользоваться как на сайте, так и в приложении.

За первые дни пользователи ЮMoney выпустили более 60 тысяч виртуальных карт Visa и совершили порядка 100 тысяч операций по ним. Онлайн-операции совершались как в российских, так и иностранных магазинах. Карты также использовались для покупок в оффлайн-магазинах, больше всего покупок было совершено в супермаркетах, для оплаты транспортных расходов и фастфуда.

«Сотрудничество с Visa — это стратегическая возможность, которая позволяет объединить преимущества электронного кошелька и банковской карты. Нам важно, чтобы люди могли выбрать для себя подходящую платежную систему, быстро, удобно и безопасно платить за онлайн-покупки, пользоваться программами лояльности и эффективно управлять собственными финансами. Все это — основа нашего нового предложения пользователям, уже сейчас мы активно работаем над следующими этапами развития совместных продуктов ЮMoney и Visa», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

«Visa и ЮMoney являются партнерами по многим направлениям — от токенизации до эквайринга. В рамках нашего сотрудничества совместно с ЮMoney были внедрены многие новейшие технологические решешия Visa. Старт эмиссии — это долгожданный и стратегически важный проект для обеих компаний, который позволит создать для конечного пользователя новые возможности в части удобных и безопасных платежей. В дальнейшем мы планируем развивать и совместно выводить на рынок новые банковские продукты», — отметил Алексей Гнётов, руководитель департамента развития торгово-сервисного сектора Visa в России.

Всего в ЮMoney зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт. По данным исследования Mediascope, банковские карты остаются самым популярным средством для оплаты в интернете: в 2020 году ими платили 90% опрошенных россиян, а из электронных кошельков — 78%. В этом году заметно выросло число тех, кто платит бесконтактно. Количество платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами ЮMoney за год увеличилось на четверть. Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через ЮMoney увеличилась за этот же период до 45%.

Добавить пластиковую либо виртуальную карту ЮMoney от Visa в Apple Pay или Google Pay — просто. Сделать это можно в приложении ЮMoney — привязка полностью безопасна и позволяет не тратить время покупателя на ввод данных карты.

Автор: Анна
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