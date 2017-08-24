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Юрий Мильнер стал единственным представителем из России в ТОП-100 богатейших IT-предпринимателей

Журнал Forbes представил очередной ежегодный рейтинг ста богатейших IT-предпринимателей. Единственным представителем России в списке вновь оказался инвестор Юрий Мильнер.

Лидером рейтинга стал основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $84,5 млрд. На следующей строке оказался глава Amazon Джефф Безос с $81,7 млрд, его состояние увеличилось на $15,5 млрд год к году. Тройку богатейших ИТ-бизнесменов замыкает глава Facebook Марк Цукерберг c $69,6 млрд, за год он разбогател почти на $16 млрд.

Впервые объединенный капитал участников списка превысил $1 трлн, в общей сложности бизнесмены стали богаче почти на 21% год к году. Составители рейтинга объясняют рост в том числе повышением курсов акций Facebook, Amazon, Tencent и Alibaba. Владельцы этих компаний разбогатели больше остальных.

Почти три четверти предпринимателей рейтинга увеличили свои состояния. Половину списка составили американцы, жителями США также оказались восемь бизнесменов из топ-10.

Единственным выходцем из России в топ-100 стал Юрий Мильнер, который занял 72-е место с капиталом в $3,5 млрд. Основатель фонда DST Global в 2016 году занимал 73-ю строчку рейтинга с результатом в $2,9 млрд.

Автор: Анна
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