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Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» открыла первый магазин нового формата

LED-портал, увеличенная вместимость и «воздушные» витрины — все это обновленный «585*ЗОЛОТОЙ», который открылся в ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Москве. Он стал первым магазином нового формата, который будет развивать ювелирная сеть.

Специально для этого магазина разработано торговое и демонстрационное оборудование нового типа: за счет большого количества выдвижных полок значительно увеличена вместимость зала. В магазине представлено одновременно более 10 000 единиц товара, что в 2 раза больше обычной средней вместимости. И поскольку теперь в торговом зале можно разместить гораздо большее количество ассортимента, клиенту не нужно ждать, пока продавец сходит на склад за нужными украшениями.

Кроме того, новое оборудование позволило не отделять торговый персонал от покупателей прилавком или витриной. В новом магазине удалось убрать все барьеры и переместить продавцов ближе к клиентам.

«Самым ярким акцентом в оформлении этого ювелирного магазина стал LED-портал, обрамляющий вход. Яркое динамичное видео отражает особенности визуального восприятия: видеоряд значительно лучше статичной картинки захватывает внимание. Такое решение еще не было реализовано ни одной другой российской ювелирной сетью», — рассказывает Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Дизайн интерьера разработан именно для этого помещения с учетом его конфигурации. Под потолком заняли место крупные геометрические фигуры, которые добавляют динамики всему пространству. LED-портал, геометрия и воздушный, легкий дизайн визуально увеличивают площадь этого магазина.

Все новые и открывающиеся после плановой реконструкции магазины будут именно такого формата, как объект в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Единственное отличие — LED-портал, который разработан специально для торгово-развлекательных центров. Ежемесячно ювелирная сеть будет открывать около 5 обновленных объектов.

Основная причина разработки нового формата магазина — увеличение вместимости товара. Ювелирная сеть постоянно расширяет ассортимент, в том числе за счет непрофильных товарных групп, их доля достигнет 20% в течение следующих 2 лет. Кроме того, растет популярность объемной выкладки, при которой количество товара на витрине сокращается, но каждое ювелирное изделие выглядит более эксклюзивно и привлекательно, а следовательно, растет спрос и продажи. Также за счет использования нового оборудования и оформления сеть «585*ЗОЛОТОЙ» планирует привлечь молодую аудиторию.

Автор: Анна
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