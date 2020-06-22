Ювелирные сети сокращают число магазинов

Падение продаж ювелирных изделий на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов россиян вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице. Так, Московский ювелирный завод и «Адамас» могут закрыть десятки магазинов, сообщает «Коммерсант».

По словам источника издания, Московский ювелирный завод планирует закрыть несколько десятков объектов. На март этого года Московский ювелирный завод управлял более чем 260 магазинами в РФ и странах СНГ, а также имел 100 партнерских точек в формате shop in shop. Представитель Московского ювелирного завода Алина Горшкова заявила, что за последние три месяца компания закрыла до 15 нерентабельных магазинов, отказ от этих точек входил в планы сети на 2020 год. По ее словам, в ближайшие месяцы должны открыться пять новых объектов.

Консультанты на рынке недвижимости говорят о проблемах ювелирной сети — «Адамас», которая также сокращает количество своих магазинов. «Адамас» сегодня включает более 140 объектов в России. Весной еще один крупный игрок — «585 золотой» — объявлял о закрытии примерно 10% точек, или 45 магазинов по всей стране.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отмечает, что ювелирные сети давно испытывают сложности, а пандемия ещё сильнее усугубила их положение. Ювелирная индустрия не вошла в перечень пострадавших отраслей, а выход из кризиса растянется на два-три года.

Олайн-торговля ювелирными изделиями была легализована только в конце 2019 года, и игроки не успели адаптировать бизнес. До введения маркировки объем нелегального оборота на рынке ювелирных изделий составлял 50 млрд рублей, при том что легальный оборот был почти в 10 раз меньше.