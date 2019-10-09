Ювелирный бренд TOUS теперь представлен на Ozon

Ювелирные украшения TOUS теперь можно приобрести на Ozon, который стал первым мультикатегорийным онлайн-партнером бренда в России. Также Ozon стал первым российским онлайн партнером, на котором продаются основные коллекции Испанского ювелирного дома: на площадке можно приобрести 450 разнообразных украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями — кольца, серьги, подвески и браслеты.

«С 2017 года бизнес TOUS растет более чем на 25% в год, показатели Brand Awareness и качественные метрики также стремительно повышаются. Мы открываем новые бутики по всей России, однако многие города пока остаются неохваченными. Сотрудничество с Ozon даст доступ к нашим изделиям поклонникам бренда из всех, даже самых отдаленных, уголков страны. Таким образом, этот проект — долгожданный и очень важный для нас момент развития бизнеса», — поделился генеральный директор TOUS Петр Горшков.

«Ozon запустил продажу ювелирных изделий в феврале 2019 года и уже с июля продажи категории растут на 70% в месяц. Ассортимент — один из важнейших драйверов роста категории и всего Ozon, поэтому мы рады появлению такого известного и всемирно признанного бренда на нашей площадке», — считает Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Доставка в почтомат, пункт выдачи заказов и курьерской службой осуществляется по всей России. При этом, выбрав один из двух последних вариантов получения посылки, клиент имеет возможность отказаться от непонравившихся товаров или от всех покупок.

Ювелирные изделия появились на Ozon в феврале 2019 года и уже с июля продажи категории растут на 70% в месяц. На площадке представлено около 20 брендов и 15 000 товарных наименований. Чаще всего клиенты приобретают их вместе с одеждой и аксессуарами, детскими товарами и товарами для дома и интерьера. Наибольшей популярностью пользуются серебряные украшения, прежде всего кольца, серьги и подвески.