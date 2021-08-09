Ювелирный рынок на 27% превысил объемы 2019 года

По данным Аналитического Центра SOLOLOV в I полугодии 2021 года ювелирный рынок в денежном выражении вырос на 27% относительно первого полугодия 2019 года и достиг 129 млрд. руб. При этом в натуральном выражении рынок только возвращается к доковидным значениям, не дотянув 2% до показателей 2019 года.

Рост рынка в денежном выражении обусловлен ростом цен в ювелирной рознице в среднем на 30% в конце 2020 года, который был вызван ослаблением рубля и историческим максимумом биржевой стоимости золота. Отчасти это нивелировало падение рынка в прошлом году в денежном выражении, но не предотвратило его. По итогам 2020 года рынок в натуральном выражении упал на 40%, а в денежном — всего на 10%.

Производство золотых ювелирных украшений в России в первом полугодии 2021 года выросло на 52% по сравнению с первой половиной прошлого года и практически вернулось к показателям 2019 года. Актуальной остается тенденция концентрации рынка производителей золотых ювелирных изделий. Топ-10 компаний-лидеров в 2019 году произвели 42% всего объема золотых украшений, в 2020 году — 49%. В этом году на долю топ-10 приходится уже 51% золотого производства

По официальным данным Федеральной пробирной палаты, существенно сократилось производство изделий из серебра. Так в разгар пандемии в первом полугодии 2020 года падение объемов сданных на пробу серебряных изделий составило 32%, а в этом году — уже 64%. Причина «перекоса» статистики объемов производства в изменениив регулировании оборота серебра. Если раньше по закону клеймить в Пробирной палате нужно было все серебряные изделия весом до 3 грамм, то с лета прошлого года клеймение серебра стало по закону добровольным. В результате с каждым годом производители сдают в Пробирную палату серебряных изделий все меньше и меньше. По оценкам Аналитического центра SOKOLOV, доля неклеймёного серебра достигала в общем объеме серебряных изделий по итогам 2020 года 40%, а в этом году выросла уже до 70-80%. То есть больше двух третей рынка серебра в официальные отчеты по весу и штукам не попадает, а в данных по емкости рынка в денежном выражении отображается.

По прогнозам Аналитического Цента SOKOLOV при отсутствии серьезных валютных колебаний и ужесточения связанных с covid-19 мер в оффлайн рознице темпы роста рынка до конца 2021 года сохранятся на уровне 20-25%

Динамика объемов переданных на клеймение изделий из драгметаллов (кг):