Ювелирочка запускает розничную продажу полудрагоценных камней без оправы

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (входит в группу «М.Видео — Эльдорадо») начнёт открывать магазины небольшой площади, около 250 м², сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента группы Александра Тынкована.

До конца 2020 года группа рассчитывает открыть 50-60 магазинов, в том числе «Эльдорадо 250», уточняют «Ведомости». Такие объекты будут располагаться в небольших населённых пунктах или в удобных для покупателей точках в крупных городах, пояснили «РИА Новости» в компании. Формат выглядит перспективно, в особенности в регионах, отметил Тынкован.

В 2018 году «Эльдорадо» начала открывать магазины площадью около 600 м², напоминает агентство. Они также меньше обычных торговых объектов сети, с преобладанием популярных моделей бытовой техники и электроники в ассортименте. Это магазины в шаговой доступности. Заказать товары, которых нет на витрине, покупатель может онлайн, уточняет газета.

По данным на 30 июня 2020 года сеть «Эльдорадо» включала 505 магазинов в более чем 250 городах России, из них 80 — «Эльдорадо 600», напоминает агентство. Всего у группы 1037 магазинов. По словам Тынкована, компания решила удвоить планы по открытию точек «М.Видео» и «Эльдорадо» в 2020 году по итогам первого полугодия.

В конце июля группа «М.Видео — Эльдорадо» начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса. Первыми её партнёрами стали «220 вольт», «Холодильник.ru», Bosch и Whirlpool.