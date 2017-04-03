За 1 квартал 2017 года Почта России обработала более 70,6 млн международных товарных отправлений

По предварительным итогам 1 квартала 2017 года Почта России обработала более 70,6 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50,7% превышает показатель 1 квартала 2016 года (46,6 млн шт.). Только за март 2017 года было обработано 28,8 млн шт., что на 54,7% больше результатов марта 2016 года (18,5 млн шт.). Успешному прохождению пикового периода способствовала модернизация почтовой логистики и совместные действия с ФТС России, говорится в сообщении почтового оператора.

«Итоги 1 квартала дают основания прогнозировать в этом году новые рекорды роста международных отправлений. Количество посылок, обработанных только в марте, фактически сопоставимо с пиковыми нагрузками предновогоднего декабря 2016 года (тогда было обработано 33 млн посылок). Для успешной обработки растущих объемов отправлений Почта России продолжает модернизацию логистики и расширение сортировочных мощностей», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

В 2016 году были значительно увеличены мощности Логистического почтового центра Внуково – в настоящее время центр способен обрабатывать более 1 млн отправлений в сутки.

В конце прошлого года введены и расширяются действующие сортировочные мощности в ММПО (место международного почтового обмена) в Новосибирске и Екатеринбурге, где увеличено число регистрационно-досмотровых линий, установлены автоматизированное сортировочное оборудование и высокоскоростные автоматизированные линии. В тестовом режиме с декабря 2016 года действует логистический почтовый центр в Казани, где в перспективе будет открыто ещё одно ММПО.

Также в начале декабря 2016 года Почта России запустила два грузовых самолета

ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России, а с марта 2017 года начали выполнять регулярные рейсы в Китай. Собственные самолеты позволяют Почте России быстро и качественно доставлять растущие объемы международных почтовых грузов, в том числе в регионы Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, в целом за 2016 год было обработано более 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года (128 млн отправлений) и более чем в 10 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений).