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За 2017 год россияне заказали в иностранных интернет-магазинах более 300 млн посылок

Объем поставок товаров в Россию за счет международной онлайн-торговли в минувшем году превысил отметку в 300 млн посылок и сохранил крайне высокую динамику, которая в последнее десятилетие демонстрирует ежегодный двукратный прирост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

«Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернет- торговли, — отметил он. — За 2017 год — порядка 275 млн посылок по „Почте России“, и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300 млн входящих бандеролей по трансграничной торговле — это огромный объем».

По словам Давыдова, девять десятых от этих масштабов поступает в РФ через почту. В свою очередь 90% от данного потока приходится на Китай.

«Существует примерно такая пропорция. С чем связан подобный рост — у нас самый высокий порог ввоза для физических лиц в мире», — резюмировал он.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине. В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным, приняло участие более 1,8 тыс. человек — обсуждение мер, которые позволят создать единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися потоками товаров в сфере онлайн-торговли.

Автор: Анна
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