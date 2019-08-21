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За 6 месяцев 2019 года купонные сайты увеличили продажи для интернет-магазинов на 82% — до 7,7 млрд рублей

В российском подразделении партнерской сети Admitad изучили, как сайты-агрегаторы купонов и промокодов на скидки влияют на продажи интернет-магазинов в России. Для этого в компании проанализировали данные о более 2,5 миллионах заказов, привлеченных через партнеров Admitad за первые 6 месяцев 2019 и 2018 годов.

По собственным данным компании, в первом полугодии 2019 продажи рекламодателей Admitad через купонные сайты выросли на 82% (по сравнению с 1 полугодием 2018 года) и превысили 7,7 миллиардов рублей. Количество онлайн-заказов рекламодателей в данном канале трафика увеличилось на 132% YoY — до 1,8 миллионов покупок.

Главным драйвером роста продаж через купонные сайты стала электроника. Количество онлайн-заказов цифровой и бытовой техники с использованием купонов за полугодие увеличилось на 285% (по сравнению с 1 полугодием 2018).

На втором месте — одежда и обувь, где количество заказов выросло на 151% YoY. Среди других популярных товарных категорий: товары из Китая (рост количества заказов на 80%), еда и продукты (+78%) и книги (+53%).

Как отмечают партнеры Admitad, для многих потребителей купон или промокод становится решающий фактором и приводит к финальному шагу — оформлению заказа. Так, по данным М.Видео, 42% покупателей с промокодами используют их на этапе корзины. Купонные сайты не «паразитируют» на трафике магазинов, но помогают принять окончательное решение о покупке. Это работает как для активации существующих клиентов, так и для привлечения новых пользователей.

Несмотря на рост продаж и количества заказов рекламодателей при помощи купонных сайтов, средний чек по заказу от одного пользователя, привлеченного через данный канал трафика, снизился: в первом полугодии 2019 он составил 4218 рублей (против 5260 рублей в 1 половине 2018 года).

«Рекламодатели из различных сегментов онлайн-торговли сотрудничают с сайтами-агрегаторами купонов со скидками, потому что этот канал трафика помогает эффективно достигать поставленных перед бизнесом целей — краткосрочных или долгосрочных, — сказала Анна Гидирим, Country Manager Admitad в России. — Купонные сайты хорошо работают, если интернет-магазину нужно распродать стоки прошлых коллекций или сезонный товар, или привлечь новых клиентов».

Рекламодатели используют купонный трафик как инструмент для решения различных задач — как на коротком временном отрезке, так и в течение длительного периода времени. Так, промокоды на скидку используют, чтобы быстро повысить средний чек с одного онлайн-заказа (клиент может применить промокод, если оформит заказ на сумму выше средней). В то же время промокоды могут использоваться и в течение длительного времени для повышения retention-показателей — возврата старых клиентов, которые давно не делали заказы.

Ещё один канал для роста продаж рекламодателей при помощи промокодов и купонов — это сотрудничество купонных агрегаторов и крупных контентных онлайн-ресурсов по модели White Label. Агрегатор купонов помогает медийному ресурсу интегрировать технологическое решение для размещения промокодов со скидками, а крупная площадка зарабатывает на монетизации своей аудитории по модели разделения доходов (revenue share). Такое сотрудничество позволяет обеим сторонам получить дополнительные источники дохода, кроме монетизации собственной, уже существующей аудитории.

«Купонный трафик в России достиг нового качественного уровня за счёт глобализации и профессионализации. Сейчас над крупными проектами работают команды с десятками профессионалов и большими бюджетами на привлечение лояльной аудитории. Я предполагаю, что в ближайшее время мы увидим поглощение мелких игроков крупными в данном сегменте, — отметил Антон Дерябкин, руководитель Promokodex.ru. — Сегодня, если рекламодатель хочет привлечь новых клиентов с помощью купонного трафика, ему достаточно договориться о сотрудничестве всего с несколькими крупными купонными партнёрами, которые генерируют до 95% всего трафика в этом сегменте в России. Команда Promokodex, кроме собственной площадки, развивает разделы с промокодами на крупнейших российских ресурсах Pikabu, Lifehacker.ru, „Тонкости Туризма“ и других — их совокупная ежемесячная аудитория превышает 50 млн человек.

Причём для эффективной работы с этим каналом можно обойтись минимальными скидками для пользователя (3-5%) и адекватным вознаграждением для партнёра».

Автор: Анна
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