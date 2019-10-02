За 9 месяцев «Обувь России» открыла более 150 собственных магазинов

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, подводит итоги по развитию розничной сети за 9 месяцев 2019 года. В отчетный период Группа продолжала активно открывать торговые точки по всей России. С начала года прирост розничной сети составил 157 собственных магазинов. В результате на 30.09.2019 года Группа включала 895 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 361 городе России.

«Мы опережаем планы по расширению розничной сети в этом году, и уже к старту основного осенне-зимнего сезона мы запустили более 150 новых собственных магазинов. В регионах, особенно в малых городах, невысокий уровень конкуренции и слабо представлены глобальные и федеральные игроки, поэтому расширение нашего присутствия в небольших населенных пунктах позволяет нам увеличивать долю компании на рынке и усиливать наши позиции по всей стране. — комментирует директор группы компаний „Обувь России“ Антон Титов. — По данным DISCOVERY Research Group, на российском обувном рынке в 1-м полугодии наблюдается небольшая положительная динамика, и, по прогнозам экспертов, рынок будет медленно прирастать в ближайшие 3-5 лет. Диверсифицированный ассортимент, включающий не только обувь, но и одежду и сопутствующие товары, развитие дополнительных сервисов и омниканальной модели торговли позволяют нам расширять аудиторию покупателей и увеличивать продажи даже в условиях невысокой покупательской активности».

За 9 месяцев «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в более 130 новых городов. Компания развивает розничную сеть по всей стране, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ — 43%. Также Группа укрепила позиции на Дальнем Востоке, в Приволжье и на Урале— 19%, 18% и 17% от всех открытых магазинов, 3% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России. В соответствии со стратегией развития компания преимущественно запускала магазины в стритформате — 91%, 9% новых магазинов заработали в торговых центрах. За 9 месяцев общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 14,5% с 53,8 тыс. кв.м до 61,6 тыс. кв.м. Если смотреть структуру открытий по брендам за 9 месяцев, то «Обувь России» делает ставку на основной бренд Westfalika — 99,4%