За два месяца покупатели «Ленты» совершили почти 110 тысяч бесплатных поездок на такси

«Лента» подвела итоги маркетинговой акции «Лента» везёт домой». С 19 октября до конца 2020 года покупатели «Ленты» совершили более 109 тысяч бесплатных поездок на такси.

Чаще всего услугой пользовались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска и Мурманска. Среднее расстояние каждого маршрута — четыре с половиной километра, дальше всех ездили жители Челябинска, где этот показатель равен пяти километрам 600 метров.

Компания «Лента» и сервис Call to Visit предоставляли покупателям бесплатные поездки в радиусе 10 километров от магазина. Каждый клиент, совершивший в ноябре покупку на сумму более 3 500 рублей, а в декабре —более 5 000 рублей, получал кассовый чек с телефонным номером и адресом сайта сервиса для вызова такси. Предложение действовало практически во всех городах присутствия компании. Абсолютное большинство клиентов оценили акцию на «отлично». 90 процентов опрошенных не имеют личного автомобиля.