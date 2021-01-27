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За два месяца покупатели «Ленты» совершили почти 110 тысяч бесплатных поездок на такси

«Лента» подвела итоги маркетинговой акции «Лента» везёт домой». С 19 октября до конца 2020 года покупатели «Ленты» совершили более 109 тысяч бесплатных поездок на такси.

Чаще всего услугой пользовались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска и Мурманска. Среднее расстояние каждого маршрута — четыре с половиной километра, дальше всех ездили жители Челябинска, где этот показатель равен пяти километрам 600 метров.

Компания «Лента» и сервис Call to Visit предоставляли покупателям бесплатные поездки в радиусе 10 километров от магазина. Каждый клиент, совершивший в ноябре покупку на сумму более 3 500 рублей, а в декабре —более 5 000 рублей, получал кассовый чек с телефонным номером и адресом сайта сервиса для вызова такси. Предложение действовало практически во всех городах присутствия компании. Абсолютное большинство клиентов оценили акцию на «отлично». 90 процентов опрошенных не имеют личного автомобиля.

«Благодаря нашему предложению покупатели сэкономили время и деньги, а также минимизировали число контактов с другими людьми в общественном транспорте. Это важно, учитывая темпы распространения коронавирусной инфекции и предновогодний рост покупательского трафика. Больше половины участников акции отметили, что предложение „Ленты“ повлияло на их решение посетить магазины», — отметил коммерческий директор «Ленты» Дмитрий Богод.

Автор: Анна
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