Как россияне относятся к проверке QR-кодов в торговых центрах

К проверке QR-кодов в торговых центрах негативно относятся 43% россиян. Больше всего недовольных в Москве — 46%. Об этом говорится в исследовании сети магазинов Hoff и консалтинговой компании JLL.

Позитивно или нейтрально к проверке QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, относятся по 28% опрошенных россиян.

В целом 74% опрошенных россиян заявили, что у них уже есть QR-код. Каждый десятый пока что только планирует его получить, 17% опрошенных не имеют QR-кода и не намерены его получать, показал опрос. Чаще всего о наличии QR-кодов заявляли жители Краснодара: в этом городе показатель оказался самым высоким по стране — 79%. Согласно опросу, в Москве QR-коды есть у 71% жителей. Меньше всего их у жителей Санкт-Петербурга — 69%.

Половина россиян (51%) сказали, что при введении QR-кодов будут делать покупки как в рознице, так и в онлайне. Перестанут ходить в розничные магазины и будут совершать покупки только онлайн 18% респондентов, а отложат покупки до тех пор, пока не отменят QR-коды, 13% россиян, показал опрос.

По данным JLL, в 2021 году в регионах, где вводились проверки QR-кодов в магазинах, трафик в торговых центрах в среднем упал на 20-50% по сравнению с допандемийными показателями. В Москве, где таких проверок в торговых центрах не было, посещаемость упала меньше — на 10-20%. Среди основных причин падения трафика в Москве — ограничения весной 2021 года, отсутствие интересного контента в кинотеатрах и рост e-commerce в некоторых сегментах, сказала руководитель департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

В опросе приняли участие более 1500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.