За иностранными платёжными системами в России усилят контроль

В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка, сообщает газета «Коммерсантъ». Оба документа направлены на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

Первый проект поправок к закону «О национальной платежной системе» обязывает иностранных операторов иметь зарегистрированного в реестре ЦБ оператора платежной системы, прежде чем проводить электронные платежи. Второй проект обязует банки уведомлять ЦБ о начале работы с мобильными платежными приложениями (Apple Pay, Samsung Pay, MirPay).

Банкам предоставят полгода на информирование ЦБ о поставщиках платежных приложений и договорах с иностранными поставщиками платежных услуг, а также 270 дней на прекращение переводов при отсутствии информации об операторе в реестре ЦБ. Иностранные операторы обязаны привести деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней.

Если законодатель одобрит поправки, ЦБ будет регулировать поставщиков платежных приложений, с помощью которых можно платить привязанной к телефону или часам банковской картой Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также разрабатываемый платежной системой «Мир» сервис MirPay.

Еще один важный момент документа касается платежных агрегаторов, которые на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных предприятий. Таких агрегаторов в стране около 40 тыс., отмечается в пояснительной записке, их приравняют к банковским платежным агентам (БПА), за чьей деятельностью будут присматривать ФНС и ЦБ. Расчеты с гражданами такие агенты будут проводить через специальный счет.

«В случае банкротства БПА средства со специального счета в конкурсную массу не включаются, арест на них также не может быть наложен,— отметила предправления НП НПС Алма Обаева.— Это крайне важная норма, так как сейчас при банкротстве такого агента средства граждан никак не защищены».

По словам директора НПА Марии Михайловой, данные новации позволят гражданам в том числе обращаться в случае проблем в ЦБ, Роспотребнадзор и т. д. Однако захотят ли иностранные игроки, которых затрагивает новое регулирование, играть по предложенным правилам — большой вопрос, добавляет эксперт.