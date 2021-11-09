За месяц продаж на iPhone 13 перешел 1% пользователей

За первый месяц продаж нового iPhone в России на 13 модель в разных модификациях перешел 1,2% пользователей «яблочных» смартфонов. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных»), совместного предприятия ВТБ и Ростелекома. При этом самыми популярными остаются модели 11 серии — их используют 21% от общего числа тех, что пользуется iPhone, выяснили специалисты.

Продажи iPhone 13 стартовали в России 24 сентября, уже через неделю участники рынка называли продажи «рекордными». Вместе с этим СМИ писали о нехватке чипов для новых смартфонов и даже дефиците самих устройств. Аналитики рекламного программатика Platforma изучили, какими моделями iPhone чаще пользовались в России при выходе в интернет спустя ровно месяц после начала продаж нового поколения «яблочных» смартфонов — 24 октября.

В среднем по стране на iPhone 13 (все варианты) перешли 1,2% пользователей iPhone. От региона к региону доля таких пользователей отличается. Например, в Москве и Подмосковье, где сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, ожидаемо, выше — 1,8% от общего количества владельцев смартфонов Apple в столичном регионе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области немного ниже, чем в Московской агломерации, но также выше, чем в среднем по стране — 1,4%. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае — 1,2%. На Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего — 0,96% в Свердловской области и 1% в Новосибирской.

Самым популярным остается iPhone 11 — его используют 21% тех, кто в целом пользуется смартфонами Apple в стране. Следом по уровню популярности идут iPhone 7 (включая SE) — 17,8%. На третьей строчке — iPhone 6. Им пользуется 15,4% поклонников «яблочных» смартфонов. Шестерке немного устают модели, вышедшие в 2017 году (iPhone 8 и X). Их используют 13,4% пользователей iPhone. Замыкает пятерку лидеров модель от 2018 года (различные варианты iPhone X), которую выбрали 12,2%. Предпоследнюю 12 модель (включая iPhone SE 2) использует 11,8%.