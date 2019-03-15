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За период праздников было продано более 10 000 колонок с Алисой

За период февраль-март, на который выпадают два государственных праздника и День всех влюбленных, было продано более 10 000 колонок с Алисой. Из этих продаж половина пришлась на собственное устройство Яндекса – Яндекс.Станцию, а остальные – на умные колонки Irbis A и Dexp Smartbox. Всего за все время существования Яндекс.Станции были проданы десятки тысяч устройств.

В цифры за февраль-март входят как продажи на маркетплейсе Беру, так и продажи в офлайне и онлайн-магазинах крупных розничных сетей, таких как DNS, Связной | Евросеть, Ситилинк и М.Видео.

«Мы видим стабильно высокий спрос на устройства с Алисой с момента старта продаж Яндекс.Станции в июле прошлого года, когда первая партия наших умных колонок была распродана за один день. Мы рады, что пользователи также оценили по достоинству и колонки от наших партнеров. Мы стремимся, чтобы каждый мог найти себе устройство с умным голосовым помощником по потребностям, поэтому планируем и дальше расширять линейку устройств с Алисой, а также каналы их продаж» – говорит Иван Зимин, руководитель команды роста Яндекса.

Яндекс.Станция — это умная колонка с голосовым помощником Алисой, разработанная в Яндексе. Устройство стоит 9990 рублей. Irbis A и Dexp Smartbox – компактные умные колонки с Алисой, которые были созданы сторонними производителями. Они стоят 3290 рублей. Все устройства продаются как онлайн, так и в рознице в различных сетях.

Автор: Анна
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