За первое полугодие 2019 года оборот «Теремка» увеличился на 21% и составил 5,2 млрд рублей

Сеть ресторанов формата fast casual «Теремок» объявила результаты работы в первом полугодии 2019 года. Оборот компании составил 5,2 млрд рублей, что на 21% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В пиковые дни нагрузки «Теремок» обслуживает до 120 000 покупателей в день.

Новые рестораны. За первые шесть месяцев 2019 года сеть ресторанов «Теремок» открыла 9 новых заведений в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 6 из них — отдельные заведения с собственным залом (4 в Москве — в торговых центрах «Звездочка, «Дарья», на Кожевнической улице и Мичуринском проспекте, и 2 в Санкт-Петербурге — на площади Труда и на Заневском проспекте), другие 3 — в московских торговых центрах «Пушкино Парк», «Саларис» и «Гавань». До конца года планируется открыть более 20 новых ресторанов, также ведется постоянная работа по обновлению интерьеров и реконструкции ранее открытых торговых точек.

«Припек». В феврале 2019 года «Теремок» открыл первый гастрономический корнер под названием «Припёк» в фудмолле «Депо. Москва». В меню — блины с тамбовским окороком, нельмой, креветками, фуа-гра, камамбером, козьим сыром, черной икрой, маскарпоне, соленой карамелью и маршмеллоу.

Оборот бренда «Припёк» за первые пять месяцев работы оказался выше прогнозов, сейчас несколько других площадок на гастрономических рынках Москвы рассматриваются для масштабирования концепции.

Обновление логотипа. Новый вариант логотипа представляет собой символ, совмещающий в себе силуэты верхней части матрешки, традиционно изображающейся в платке, и верха русского терема, который в архитектуре носит название «бочка». Этот тип крыши имеет плавные криволинейные очертания и завершается острым гребнем, чем напоминает луковицу в разрезе.

Новый логотип используется на вывесках, посуде, этикетках и в маркетинговых материалах компании. Обновление фасадов ресторанов сети и ввод посуды и упаковки с новой символикой проходят постепенно и затронут все точки в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Инстаграм-маски. В июне 2019 года сеть ресторанов «Теремок» первой в своем сегменте на российском рынке запустила собственные маски «Blinchiki» в виде блинов для Instagram. После прохождения бета-тестирования маски будут доступны всем подписчикам «Теремка» в Instagram в стандартном списке эффектов, а пока воспользоваться маской может любой пользователь Instagram по прямой ссылке из Stories официального аккаунта @teremok_ru. С момента запуска прошло чуть больше месяца, за это время пользователи Instagram примерили маску более 5 800 раз, а поделились в своих Stories — более 1 700 раз.

«Блин добрых дел». В мае 2019 года в Санкт-Петербурге стартовал благотворительный социальный проект «Блин добрых дел» в честь 20-летия компании. Основная задача проекта — создание благоприятных условий для развития культурной жизни Санкт-Петербурга, в особенности для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый месяц «Теремок» проводит благотворительные мероприятия в разных районах Северной столицы на территории детских домов, больниц и домов ветеранов.