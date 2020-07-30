За время пандемии выручка сервисов по доставке еды выросла в 2–4 раза

Как сообщают "Известия", по данным крупных участников рынка, выручка направления food-tech (сервисы по доставке еды) за месяцы пандемии увеличилась в 2–4 раза по сравнению с докарантинным периодом, а также с прошлым годом.

Рост продемонстрировали все сегменты, начиная от доставки продуктов и еды из ресторанов до кейтеринга и наборов для самостоятельного приготовления блюд.

Так, во втором квартале 2020 года выручка сегмента такси «Яндекса», который включает сервис доставки заказов из «Яндекс. Еды», «Яндекс. Шефа» и «Яндекс. Лавки», выросла, по сравнению с прошлым годом, на 41%, до 12,4 млрд рублей. Число пользователей у компании за время пандемии увеличилось в 2,2 раза.

Выручка Delivery Club увеличилась почти втрое год к году — до 2,5 млрд рублей при трехкратном росте числа заказов (16,1 млн). А «СберМаркет» увеличил оборот за время пандемии в 15,6 раз — до 5,2 млрд рублей. Отметим, что за год количество заказов «СберМаркета» выросло в 17 раз — до 1,3 млн, а количество доставок с апреля по июнь 2020 года оказалось больше, чем за семь лет работы сервиса. Во II квартале к сервису подключился 71 новый город.

Эксперты прогнозируют, что к концу года выручка food-tech направления увеличится еще в 2,5–3 раза и может составить 87,5–105 млрд рублей. При этом традиционного летнего спада заказов, который связан с сезоном отпусков, в этом году не ожидается.