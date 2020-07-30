+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

За время пандемии выручка сервисов по доставке еды выросла в 2–4 раза

Как сообщают "Известия", по данным крупных участников рынка, выручка направления food-tech (сервисы по доставке еды) за месяцы пандемии увеличилась в 2–4 раза по сравнению с докарантинным периодом, а также с прошлым годом.

Рост продемонстрировали все сегменты, начиная от доставки продуктов и еды из ресторанов до кейтеринга и наборов для самостоятельного приготовления блюд.

Так, во втором квартале 2020 года выручка сегмента такси «Яндекса», который включает сервис доставки заказов из «Яндекс. Еды», «Яндекс. Шефа» и «Яндекс. Лавки», выросла, по сравнению с прошлым годом, на 41%, до 12,4 млрд рублей. Число пользователей у компании за время пандемии увеличилось в 2,2 раза.

Выручка Delivery Club увеличилась почти втрое год к году — до 2,5 млрд рублей при трехкратном росте числа заказов (16,1 млн). А «СберМаркет» увеличил оборот за время пандемии в 15,6 раз — до 5,2 млрд рублей. Отметим, что за год количество заказов «СберМаркета» выросло в 17 раз — до 1,3 млн, а количество доставок с апреля по июнь 2020 года оказалось больше, чем за семь лет работы сервиса. Во II квартале к сервису подключился 71 новый город.

Эксперты прогнозируют, что к концу года выручка food-tech направления увеличится еще в 2,5–3 раза и может составить 87,5–105 млрд рублей. При этом традиционного летнего спада заказов, который связан с сезоном отпусков, в этом году не ожидается.

Автор: Александр
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 июля / Комментарии
После кризиса объем интернет-торговли в Москве вырос в 1,5 раза

После кризиса объем интернет-торговли в Москве вырос в 1,5 раза

Оценивая темпы восстановления Москвы после кризиса, Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, рассказал, что объем интернет-торговли в Москве вырос более чем в полтора раза к докризисным показателям.

далее →

21 июля / Комментарии
В Директе появится бесплатная аналитика звонков по рекламным объявлениям

В Директе появится бесплатная аналитика звонков по рекламным объявлениям

Клиенты Яндекс.Директа смогут получать аналитику по звонкам по разным рекламным кампаниям без дополнительной платы. Это произойдет благодаря появлению в Директе специального номера для учета звонков и сбора статистики. Новая возможность уже тестируется в рамках закрытой беты и до конца лета станет доступна для всех рекламодателей.

далее →

21 июля / Комментарии
СберМаркет назвал города-любители фастфуда

СберМаркет назвал города-любители фастфуда

Ко дню фастфуда федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. В выборку продуктов попали: чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени и замороженные наггетсы. Аналитика собрана по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов за период с апреля по июнь 2020 года.

далее →

21 июля / Комментарии
Отпуск на стройке: в 2020 году россияне бросились делать ремонт

Отпуск на стройке: в 2020 году россияне бросились делать ремонт

2020 год стал годом ремонта, россияне строят и чинят свои дома и квартиры. Аналитики Авито отмечают рекордный рост спроса на товары категории “Ремонт и строительство”. В июне-июле показатели значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако ажиотаж стал меньше, чем в месяцы самоизоляции - это продиктовано и сезонными факторами, и последствиями пандемии.

далее →

20 июля / Комментарии
Утконос ОНЛАЙН: мобильное приложение стало основным каналом продаж

Утконос ОНЛАЙН: мобильное приложение стало основным каналом продаж

Онлайн-магазин продуктов Утконос сообщает об опережающем росте продаж через мобильные каналы. В июне 2020 года выручка мобильного приложения впервые за всю историю ритейлера превысила суммарную выручку от заказов, сделанных на мобильной и десктопной версиях сайта utkonos.ru.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!