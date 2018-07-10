За Яндекс.Станцией выстроилась очередь на 120 метров

В магазин и музей Яндекса в Москве поступила первая партия Яндекс.Станций. Цена устройства — 9990 рублей. Продажи начались 10 июля в 10 часов утра. Первые покупатели пришли к магазину в 5:20. За пять минут до открытия в очереди было около двухсот человек, а её длина составляла примерно 120 метров.

Один покупатель может приобрести максимум два устройства. Ограничение ввели из-за высокого спроса: в первые часы после анонса Станции Яндекс получил около 20 тысяч заявок от желающих. Новинку представили 29 мая на конференции YaC.

В магазине действует демонстрационная зона, где можно ближе познакомиться с Яндекс.Станцией. О возможностях устройства покупателям рассказывают его создатели — сотрудники Яндекса. Среди них — Константин Круглов, директор Яндекса по экспериментальным продуктам и главный разработчик Станции.

До конца недели приём предзаказов на Станцию также откроет beru.ru, новый маркетплейс Яндекс.Маркета. Оплаченное устройство бесплатно отгрузят в любой регион России в течение 90 дней. Если в магазине Станцию можно купить только в чёрном цвете, то на beru.ru в наличии будут также колонки серого и фиолетового цветов.

Яндекс.Станция — домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой. Это первое устройство, разработанное в Яндексе. Она играет музыку с отличным качеством, находит видео и показывает его на телевизоре. К Алисе можно обращаться с поручениями: например, она напомнит купить молока или заведёт будильник.