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Зафиксирован рост покупок в иностранных интернет-магазинах

В начале 2017 года укрепление национальной валюты в России повлияло на спрос на покупку импортных товаров напрямую за рубежом или через иностранные онлайн-магазины. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии по экономике Банка России.

«Улучшение потребительской активности находит отражение не только в увеличении оборота розничной торговли, но и в повышении спроса на импортную продукцию, приобретаемую населением напрямую за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Этому способствовало укрепление рубля в начале 2017 года», — сообщили в регуляторе.

Банк России отметил, что приобретение товаров за рубежом и через интернет в текущих условиях не оказывает значительного инфляционного давления на экономику.

В регуляторе подчеркнули, что за счет указанных факторов расходы на конечное потребление домашних хозяйств в первом квартале 2017 года увеличились на 2,7%, что превысило оценки Банка России, опубликованные в июньском выпуске Доклада о денежно-кредитной политике. В ЦБ заключили, что с учетом этого оценка показателя за второй и третий кварталы 2017 года повышена до 3–4%.

Ранее стало известно, что при введении НДС вместо таможенных пошлин покупки россиян в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%.

Автор: Анна
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