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Заказы «Детского мира» теперь можно забрать в «Пятёрочке»

Компания «Детский мир» заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с сервисом 5Post, дочерней компанией Х5 Group, развивающей новые логистические сервисы. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно забрать в ближайшем пункте выдачи 5Post, расположенном в магазинах «Пятёрочка».

Сегодня 5Post включает более 3 000 постаматов и более 10 000 пунктов выдачи заказов, расположенных на кассах в магазинах сети «Пятёрочка». В настоящее время новый сервис доступен для покупателей в 39 регионах РФ. Актуальный перечень пунктов выдачи 5Post можно узнать на сайте интернет-магазина detmir.ru. Стоимость доставки составит 99 рублей. При заказе свыше 1900 рублей доставка будет бесплатной.

«Компания продолжает расширять систему удобных сервисов и точек контактов с клиентами. Партнерство с 5Post позволит „Детскому миру“ стать еще ближе к покупателям, которые предпочитают забирать заказы рядом с домом. Мы уверены, что услуга получения онлайн-заказа в ближайшей „Пятёрочке“ будет пользоваться повышенным спросом», — отметила Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

«Товары для детей — один из самых крупных сегментов в онлайн-доставке, и мы стремимся активно привлекать партнеров по этому направлению. Сотрудничество с ведущим игроком рынка позволит покупателям не только получить все необходимое для самых маленьких членов семьи, но сделать это с комфортом и без лишних временных трат. За счёт широкого географического охвата и удобной инфраструктуры 5Post наш партнер сможет существенно расширить своё присутствие и клиентскую базу», — комментирует Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

Автор: Анна
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