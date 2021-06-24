Заказы «Детского мира» теперь можно забрать в «Пятёрочке»

Компания «Детский мир» заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с сервисом 5Post, дочерней компанией Х5 Group, развивающей новые логистические сервисы. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно забрать в ближайшем пункте выдачи 5Post, расположенном в магазинах «Пятёрочка».

Сегодня 5Post включает более 3 000 постаматов и более 10 000 пунктов выдачи заказов, расположенных на кассах в магазинах сети «Пятёрочка». В настоящее время новый сервис доступен для покупателей в 39 регионах РФ. Актуальный перечень пунктов выдачи 5Post можно узнать на сайте интернет-магазина detmir.ru. Стоимость доставки составит 99 рублей. При заказе свыше 1900 рублей доставка будет бесплатной.

«Компания продолжает расширять систему удобных сервисов и точек контактов с клиентами. Партнерство с 5Post позволит „Детскому миру“ стать еще ближе к покупателям, которые предпочитают забирать заказы рядом с домом. Мы уверены, что услуга получения онлайн-заказа в ближайшей „Пятёрочке“ будет пользоваться повышенным спросом», — отметила Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».