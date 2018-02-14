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Заказы из иностранных интернет-магазинов «зависли» в Шереметьево

Изменение схемы работы грузового оператора «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево в конце января и снегопад в начале февраля привели к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов. Для его ликвидации «Аэрофлот» объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через «Шереметьево». Обработка грузов возвращается в обычный режим, но курьерские компании предупреждают о задержке в доставке посылок, пишет «Коммерсант».

Технические сложности у подрядчика «Аэрофлота» из аэропорта Шереметьево привели к скоплению грузов, рассказал собеседник газеты в курьерской компании, доставляющей покупки из иностранных интернет-магазинов. Из-за этого, по его словам, «Аэрофлот» вводил эмбарго для транзита груза из зарубежных пунктов в пункты назначения на территории ЕврАЭС. Как следует из письма «Аэрофлота» его партнерам, эмбарго вводилось с 8 февраля «в связи с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями».

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», сбой с обработкой грузов в «Шереметьево» уже ликвидирован, 12 февраля грузоперевозки были возобновлены в обычном режиме. При этом в период сбоя эмбарго не распространялось на перевозки почты, в том числе товаров интернет-торговли. В аэропорту Шереметьево подтвердили, что обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме, а ограничения на прием грузов с международных рейсов «Аэрофлота» были связаны со сложными метеоусловиями, включая снегопад, повлекший перенос и отмену рейсов в аэропорту. Также произошли непредвиденные отклонения в работе нового технологического оборудования.

По словам участников рынка, «затоваривание» грузами «Шереметьево» вызвано в первую очередь техническими проблемами. По их словам, грузовой оператор аэропорта, обслуживающий рейсы «Аэрофлота», с 28 января перевел все направления международных воздушных линий на новый грузовой терминал «Москва Карго», и в связи с ростом грузопотока произошел технический сбой в автоматической системе хранения и комплектации грузов, что усугубилось плохими погодными условиями. Задержки затронули всех клиентов, чьи посылки перевозит «Аэрофлот», включая грузы из Америки, Китая, Европы.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, однако проблемы уже привели к задержке в доставке грузов до двух—пяти дней у некоторых курьерских служб. По данным курьерских служб, задержки в больших масштабах наблюдались на внутренних рейсах и также могли коснуться получателей товаров из иностранных интернет-магазинов в регионах.

Автор: Анна
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