Заказы с сайта Lamoda теперь можно забирать в пунктах DPD Pickup

DPD в России расширила сотрудничество с Lamoda, ведущей онлайн-платформой в сфере моды и lifestyle в РФ и СНГ. Теперь у покупателей Lamoda есть возможность получать заказы не только через курьеров DPD, но и в пунктах выдачи Pickup в большинстве российских регионов.

Проект был запущен в середине июня в Москве, спустя две недели стартовал самовывоз по всей стране. С момента подключения сети Pickup общий объем отправок из интернет-магазина через DPD вырос в два раза.

«Lamoda — один из самых требовательных к сервису клиентов, и для нас большая честь сотрудничать с ним. Наше партнерство — красноречивое свидетельство высокого качества работы DPD, — говорит Ирина Зильберберг, начальник управления сети Pickup DPD в России. — Пункты выдачи — крайне востребованный канал получения интернет-заказов: согласно последнему исследованию DPDgroup E-Shopper barometer, более 80% российских онлайн-покупателей предпочли бы получать покупки именно там. Популярность самовывоза растет, так что у нас в планах дальнейшее расширение сети».

Пресс-офис Lamoda Group: «Lamoda стремится создать максимально комфортные для клиентов условия доставки заказов. Мы не только внедряем новые сервисы, увеличиваем покрытие и доступность собственной инфрастуктуры, но и расширяем спектр услуг, предоставляемых действующими логистическими операторами. DPD уже на протяжении нескольких лет является одним из наиболее надежных партнеров Lamoda по курьерской доставке и теперь, с появлением сети ПВЗ и постаматов, доступных через DPD, мы готовы наращивать сотрудничество и по каналу самовывоза. Многие клиенты Lamoda предпочитают доставку заказов в пункты выдачи и постаматы, поэтому мы рассчитываем на дальнейшее увеличение объемов и расширение географии доставки, а также на запуск новых сервисов и услуг в сети самовывоза (например, доставка в ПВЗ с примеркой)».

В данный момент DPD предоставляет получателям возможность забрать заказы более чем в 1 800 пунктах выдачи в городах России. Среди партнеров DPD Pickup и телеком-операторы, и сетевая розница, и постаматные компании — покупатели Lamoda всегда могут выбрать самый удобный вариант.