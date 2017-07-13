Заключен договор о партнёрстве между QIWI и TradeEase

TradeEase, первый китайский маркеплейс, ориентированный сугубо на Россию, и платёжная система QIWI стали партнёрами. То есть покупателям, оформляющим заказы на TradeEase, теперь предоставляется возможность оплачивать их через Visa QIWI Кошелек.

С помощью QIWI, предпочитающие TradeEase покупатели могут пополнить свой внутренний счёт и оплатить покупки. Пополнение возможно как с карты, так и в любом QIWI-терминале. При отсутствии подключения к интернету система предлагает совершать транзакции посредством SMS.

По словам Кино Квока, генерального директора TradeEase, QIWI не только делает магазины более доступными, но и гарантирует безопасность сделок, что важно как для продавцов, так и для покупателей. В свою очередь, Дмитрий Даниленко, вице-президент по развитию электронных сервисов Группы QIWI, отмечает, что договор «с TradeEase открывает российским покупателям доступ к товарам, представленным на одной из крупнейших торговых онлайн-платформ».