Закон о биометрической оплате планируют принять до конца 2020 года

Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года. Это позволит банкам вводить оплату по лицу во всех магазинах и кафе. Сервис повысит удобство и скорость обслуживания, но у клиентов есть опасения на счет самой бесконтактной оплаты, сообщают «Известия».

Поправки в закон увеличат число сфер применения биометрии и уточнят требования к безопасности данных. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) применяются для удаленного открытия вкладов. Промышленный запуск оплаты по лицу тестируют несколько компаний.

Для того чтобы проводить оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в единой системе хранится около 150 тыс. слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы.

Биометрическая оплата сокращает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд, а за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года, сообщили в «Ростелекоме».

Скомпрометировать лицо сложнее, чем украсть карту, предварительно подсмотрев ее ПИН-код, считает директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам компании «Техносерв» Игорь Афонин. По его словам, при этом карта легко поддается блокировке и перевыпуску, а заблокировать лицо затруднительно — критически важно предусмотреть регламент действий при одновременной компрометации карты в связке с лицом клиента.

Эксперт добавил, что в системах распознавания лиц уже работает технология Liveness Detection, которая по камере определяет, находится перед ней живой человек или фото. Поэтому бояться списывания денег по снимку человека не следует.