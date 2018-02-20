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Законопроект о интернет-агрегаторах внесён в Госдуму

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах.

Поправки устанавливают ответственность агрегаторов за недостоверную информацию о товаре или услуге. При этом агрегатор может не возмещать убытки потребителю, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.

«Законопроектом предлагается внести в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“ изменения, направленные на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернете», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Напомним, законопроект о товарных агрегаторах, который предполагает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей», Госдума приняла в первом чтении в июне 2017 года, но при условии, что к нему необходимо подготовить поправки ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекта, под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров, в первую очередь это интернет-агрегаторы формата Яндекс.Маркет, Товары.Mail.Ru и Price.ru — по сути торговые «витрины» множества магазинов. Агрегаторы будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце, а именно наименование, адрес и ОГРН. За предоставление недостоверных сведений, они будут нести ответственность.

Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве предложил снять с рассмотрения этот законопроект. Входящие в совет представители Яндекса, Mail.ru Group, Ростелекома, МТС, Вымпелкома, Мегафона, ГУ ВШЭ и др. подготовили отзыв о законопроекте, который был направлен в Роспотребнадзор 1 февраля 2018 года. По их мнению, любые попытки ситуативного и некомплексного регулирования, не основанного на всестороннем анализе, негативно скажутся на развитии отечественных сервисов и разработок в указанной области, уничтожат существенную часть активно развивающегося рынка и поставят российске агрегаторы в худшие условия по сравнению с агрегаторами зарубежными.

Автор: Анна
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