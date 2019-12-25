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Законопроект о повсеместном приеме карты «Мир» заморожен

Законопроект об использовании карт «Мир» для оплаты во всех магазинах и кафе России заморожен, сообщают «Известия», ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова. Закон «О защите прав потребителей» решено пока не менять. По словам Аксакова, в дискуссиях на эту тему пока не нашлось компромиссного решения.

В ЦБ сообщили, что поддерживают поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором торговые точки обязаны принимать к оплате национальный платежный инструмент. По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), «Мир» принимается во всех торговых точках страны, где можно расплатиться банковской картой.

Терминалы в магазинах принимают карты всех систем, поэтому их не требуется переоборудовать специально для обслуживания «Мира», подтвердила глава Национального платежного совета Алма Обаева. Поправки в закон посвящены продвижению не столько российских карточек, сколько способов безналичной оплаты в принципе. По ее словам, обсуждение поправок затихло в том числе благодаря развитию других инструментов, например QR-кода в Системе быстрых платежей. Он должен стать более выгодным для торгово-сервисных предприятий.

По словам экспертов, банки поддерживают внесение поправок, обязывающих все торговые точки принимать национальные карты. Кроме того, возможные поправки помогут развитию безналичных платежей в России. Заставлять магазины и кафе принимать безналичные платежи не нужно, но НСПК следует мотивировать малые предприятия обслуживать свои карты рыночным способом, считают эксперты. Например, предлагать более низкие комиссии за прием национального пластика, чем международные системы.

В тоже врем отсутствие возможности расплатиться «Миром», особенно в небольших удаленных поселениях, до сих пор представляется масштабной проблемой, считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Он пояснил, что в таких районах торговые точки зачастую вообще не устанавливают нужное оборудование.

«В небольших населенных пунктах обычно мало магазинов. Живущие в дальних областях бюджетники, которые получают зарплаты и пенсии на национальный „пластик“, вынуждены снимать наличные в банкоматах, чтобы расплатиться в небольшом магазине», — пояснил Василий Заблоцкий.

Проблема отказа в приеме банковских карт, в том числе «Мира», еще более остро стоит в интернет-ритейле, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил: зачастую клиент из маркетплейса попадает на сайт небольшого онлайн-магазина, где оказывается доступной только оплата наличными при самовывозе или курьеру.

Автор: Анна
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