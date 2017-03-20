Законопроект о товарных агрегаторах внесён в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о товарных агрегаторах, говорится в сообщении кабинета министров. Законопроект одобрен правительством 9 марта.

Документ, подготовленный Роспотребнадзором, вносит изменения в закон "О защите прав потребителей". Он вводит понятие "агрегатор товаров (услуг)" в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями при соблюдении их прав на информацию о товаре (услуге).

Законопроект предполагает введение ответственности для таких агрегаторов за реальный ущерб при предоставлении "заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем".

Как отмечается в сообщении правительства РФ, развитие электронной коммерции выявило не урегулированные законодательством отношения. Товарные агрегаторы, не являясь реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, получают деньги от покупателей в счет оплаты товаров, которые аккумулируются на сайтах таких агрегаторах.

"Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, не идентифицируемых как классические продавцы, они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут ответственность за соблюдение прав потребителей на информацию о продавце (изготовителе, исполнителе), реализуемых товарах и предлагаемых услугах", - поясняется в сообщении на сайте кабинета министров. Эту ситуацию могут использовать недобросовестные участники рынка, что, в свою очередь, может нанести "ущерб экономическим интересам и законным правам как потребителей, так и добросовестных субъектов предпринимательства".

Законопроект о товарных агрегаторах позволит восполнить пробелы в правовом регулировании электронной торговли в РФ, а также создаст дополнительные механизмы для защиты прав потребителей, покупающих товары или приобретающих услуги в интернете.