Законопроект о товарных онлайн-агрегаторах одобрен правительством

Правительство одобрило законопроект о товарных онлайн-агрегаторах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Законопроект 9 марта одобрен правительством РФ и будет в установленном порядке внесен в Госдуму, где может быть дополнительно проработан ко второму чтению с учетом мнений всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Законопроект был разработан Роспотребнадзором в целях совершенствования государственного регулирования в области правовых гарантий защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернетн.

"Законопроект возлагает на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя. В случае нарушений агрегатором этого требования он будет нести перед потребителями гражданско-правовую ответственность, при этом административная ответственность не предусматривается", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что законопроект неоднократно обсуждался с представителями интернет-индустрии и общественных объединений потребителей.

Срок вступления законопроекта в силу отличается от общепринятого, предусматривается необходимый переходный период в 180 дней для соответствующих субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее стало известно, что правительство в четверг может рассмотреть законопроект о товарных онлайн-агрегаторах. Как утверждало издание, версия документа, попавшая в Белый дом, не согласована с бизнесом и, по мнению участников рынка, создает повышенные риски. В частности, уточняют эксперты, поправки могут ударить по малому бизнесу, который потеряет возможность находить покупателей через посредников в лице агрегаторов.