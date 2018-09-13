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Законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста одобрен в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

За такие действия нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ».

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-«прим».

«На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда», — говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но, как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

Автор: Анна
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