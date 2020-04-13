Занятость в сфере FMCG: сравнение уровней зарплат в ТОП-8 лидеров ритейла

Эксперты прогнозируют спад на рынке труда: компании настроены на «оптимизацию» персонала как часть стратегии минимизации затрат. При этом есть сферы, в которых, по крайней мере, сегодня, активно набирают кадры. В списке этих отраслей одну из первых позиций занимают ритейлеры, обеспечивающие потребительский рынок продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Агрегатор по трудоустройству Trud.com проанализировал вакансии лидеров FMCG-ритейла и сравнил уровни зарплат для них в разных компаниях.

Сравнение средних зарплат, предлагаемых компаниями-лидерами FMCG, для востребованных профессий* (руб.).

*В таблице отражены данные о профессиях с наибольшим количеством вакансий, размещенных на Trud.com. В случае пустых ячеек — данные отсутствуют. При анализе данных следует учитывать, что разница в зарплатах для одной должности в разных сетях магазинов может объясняться региональными особенностями, разным масштабом задач, в зависимости от размеров торговых точек. Средний уровень зарплат по всем профессиям — данные раздела Trud.com «Статистика зарплат».

Данные позволяют сделать следующие выводы о трендах занятости в сфере FMCG:

по среднему уровню зарплат технические специальности уверенно конкурируют с требующими более высокой квалификации,

уровень оплаты руководящего персонала выше, чем исполнительского,

в среднем, уровень зарплат в продуктовом ритейле практически соответствует среднему уровню зарплат по стране в целом.

Чем примечательна сфера потребительского ритейла с точки зрения трудоустройства, так это высоким спросом на персонал. По числу вакансий, размещенных на Trud.com, отрасль торговли уверенно опережает медицину, транспорт и IT. На 07.04.20, на агрегаторе зафиксировано 902 891 вакансия в разделе «Торговля/Продажи».