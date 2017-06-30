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Запущен сервис для быстрого определения стоимости разработки сайтов

«Во сколько обошлась разработка сайта?» — один из самых распространенных вопросов, которые заказчики задают потенциальным подрядчикам. Если он касается проекта из портфолио студии, к которой обращаются, проблем нет. А если сайт разрабатывал другой или вовсе неизвестный подрядчик?

Тендерная площадка Workspace постаралась решить эту проблему и представила сервис, который помогает узнать стоимость сайта в один клик. Достаточно ввести URL онлайн-проекта, стоимость разработки которого вам нужно узнать, в соответствующую строку — https://workspace.ru/price/

Сервис не был анонсирован ранее, но в тестовом режиме был запущен еще прошлым летом. За 10 месяцев пользователи просмотрели на нем уже свыше 43 000 сайтов. Это говорит о практической пользе проекта, запустить который стало возможным благодаря совместной с CMS Magazine базе данных (более 130 тысяч сайтов).

Как сервис считает стоимость разработки? Все просто: студии самостоятельно вносят свои проекты в базу данных и указывают точную стоимость их разработки. Если же стоимость не внесена Исполнителем, система автоматически рассчитывает ориентировочный бюджет проекта на основе данных о стоимости услуг данного разработчика. Например, если Исполнитель указал, что дизайн сайта в его компании стоит 100 — 200 тыс. руб., то система выставит подобным проектам данного Исполнителя бюджет 150 тыс. руб.

Дмитрий Лагутин, директор по развитию проекта Workspace.ru:

«Мы давно работаем с рынком веб-разработки, проводим различные исследования, постоянно общаемся с Исполнителями и Заказчиками. Очевидно, что клиенты студий зачастую не имеют представления о стоимости разработки сайта. И это нормально, Заказчики могут представлять далекие от digital-рынка отрасли и не разбираться в веб-технологиях.

Почему один проект стоит 10 тыс. руб. а другой 10 млн руб.? Клиенты часто не понимают разницы между сложными, дорогими проектами и простыми продуктами, с небольшим бюджетом. Они не всегда представляют объем работ и уровень цен. Потенциальные заказчики просто могут видеть внешний вид сайта и даже не догадываться что у него под капотом тысячи (!) человеко-часов проектировщиков, дизайнеров, верстальщиков, программистов, менеджеров, и т.д.

Для наглядности приведу пример. Допустим, Заказчик имеет небольшой строительный магазин в своем городе. Кстати, пример взят не просто так, по нашей статистике строительство — это одно из самых популярных направлений по организации тендеров на workspace.ru. Предположим, у Заказчика даже уже есть сайт-визитка или сайт-витрина. Но все сливки с клиентов собирают конкуренты, ведь их интернет-магазин обладает бОльшей функциональностью, удобством совершения покупки, позволяет более эффектно подавать ассортиментный ряд и выдерживает более мощные нагрузки. Решение принято — нужно улучшать свой проект, развивать бизнес в онлайне. Но где найти разработчика и сколько все это будет стоить? Для ответа на первый вопрос есть каталог разработчиков сайтов. А для второго — новый сервис по определению ориентировочной стоимости уже разработанного сайта, где можно узнать сколько примерно заплатил конкурент за свой проект. Единственный момент — такой сайт должен быть в нашей базе».

Автор: Анна
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