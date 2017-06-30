Запущен сервис для быстрого определения стоимости разработки сайтов

«Во сколько обошлась разработка сайта?» — один из самых распространенных вопросов, которые заказчики задают потенциальным подрядчикам. Если он касается проекта из портфолио студии, к которой обращаются, проблем нет. А если сайт разрабатывал другой или вовсе неизвестный подрядчик?

Тендерная площадка Workspace постаралась решить эту проблему и представила сервис, который помогает узнать стоимость сайта в один клик. Достаточно ввести URL онлайн-проекта, стоимость разработки которого вам нужно узнать, в соответствующую строку — https://workspace.ru/price/

Сервис не был анонсирован ранее, но в тестовом режиме был запущен еще прошлым летом. За 10 месяцев пользователи просмотрели на нем уже свыше 43 000 сайтов. Это говорит о практической пользе проекта, запустить который стало возможным благодаря совместной с CMS Magazine базе данных (более 130 тысяч сайтов).

Как сервис считает стоимость разработки? Все просто: студии самостоятельно вносят свои проекты в базу данных и указывают точную стоимость их разработки. Если же стоимость не внесена Исполнителем, система автоматически рассчитывает ориентировочный бюджет проекта на основе данных о стоимости услуг данного разработчика. Например, если Исполнитель указал, что дизайн сайта в его компании стоит 100 — 200 тыс. руб., то система выставит подобным проектам данного Исполнителя бюджет 150 тыс. руб.