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Запущено альфа-тестирование нового Директ Коммандера

Яндекс запустил закрытое альфа-тестирование нового Директ Коммандера. Как сообщается в блоге Рекламных технологий Яндекса, некоторым активным пользователям уже был открыт доступ к «сырой» версии полностью переписанного Коммандера.

В альфе уже доступны базовые функции и «прокачана» работа с массовыми операциями. Пользоватли-добровольцы помогают команде разработчиков стабилизировать продукт, чтобы он быстрее стал доступен всем желающим.

Всем, кто хотел бы последить за процессом и поучаствовать в разработке, но до сих пор не получил приглашение в кулуары, не стоит расстраиваться. По мере отработки обратной связи и добавления функций доступ к альфе получают все новые и новые участники.

Подробности о готовых инструментах и планах — будут только в персональном общении с командой продукта. Пока еще рано обсуждать их публично. Но о сроках большого запуска и о ключевых этапах тестирования обязательно будет рассказано.

Контакты поддержки Коммандера, чтобы попроситься в тест: commander@support.yandex.ru. По запросу указанный логин будет добавлен в базу тестовых пользователей и вполне возможно на одном из этапов тестирования по адресу будет выслано приглашение.

Автор: Анна
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