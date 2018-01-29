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Zara открыл магазин ориентированный на онлайн-покупки

Международный ритейлер Inditex сообщил об открытии временного инновационного магазина Zara в Лондоне. Дебютная торговая точка площадью около 200 кв. метров будет расположена на юго-востоке столицы в крупном торговом центре Westfield Stratford. Магазин проработает до мая, пока флагманский магазин Zara в Лондоне будет закрыт на реновацию и расширение торговой площади.

Инновационность pop-up магазина заключается в том, что пространство полностью отражает ассортимент онлайн-магазина с использованием всевозможных услуг для клиентов. В ТЦ Westfield Stratford можно будет найти расширенные линейки одежды для женщин, мужчин, детей, аксессуары, обувь и т.д. Если товар будет заказан до 2 часов дня, то покупатель сможет получить его в этот же день, если после 2-х, то покупки необходимо будет забрать на следующий день.

У посетителей магазина будет возможность выбрать несколько способов оплаты: живая очередь в кассы, платежи с помощью пластиковых карт, bluetooth, смартфонов, приложений и т.д. При помощи современных технологий RFID клиенты смогут отсканировать этикетки товаров и узнать подробности процесса производства: состав ткани, условия стирки, а также сочетание данной вещи с другими предметами гардероба.

Магазин будет полностью настроен на использование инновационных технологий для того, чтобы улучшить покупательский опыт. Для компании это первый подобный проект. Дизайн магазин выполнен в основном в стекле с использованием энергосберегающего оборудования.

После реновации флагманский магазин Zara в Лондоне увеличит свою площадь до 4.500 квадратных метров. Обновленный бутик станет первым магазином Zara, в котором появится «радикальная новая концепция магазина», которая помещает технологию в сердце своего дизайна, чтобы преобразовать опыт покупок клиентов. Он будет включать в себя четыре департамента — женский, мужской, детский и онлайн.

Автор: Анна
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