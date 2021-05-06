Испанская Inditex Group, владеющая брендом Zara, займется выпуском косметики и средств по уходу. В магазинах флагманского бренда фэшн-гиганта появится новая линейка Zara Beauty. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, ритейлер будет продавать косметику и средства по уходу в многоразовых контейнерах, что отвечает политике компании в области устойчивого развития.

Речь идет о специальных «рефилах» — эко-упаковках с возможностью повторного использования. Многоразовые контейнеры для косметики позволят сократить стоимость производства, а также будут актуальными на фоне глобальной кампании по сортировке мусора. На сегодняшний день подобная упаковка широко используется в парфюмерии, уходовой косметике и бытовой химии, пишет РБК.

На первом этапе продажи Zara Beauty стартуют в Китае, Северной Америке и ряде европейских государств. Позднее новая линия будет представлена на других международных рынках.

Для Zara запуск новой линии косметики может быть шагом по направлению к росту продаж и улучшению основных операционных показателей. В 2020 году чистая прибыль Inditex Group сократилась на 70% на фоне пандемии и ограничений. В результате компания вынуждена была запустить программу оптимизации и закрыть около 1200 магазинов.