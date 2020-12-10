Заработная плата курьеров выросла на 40% в 2020 году в Петербурге

По данным аналитики HeadHunter, в ноябре 2020 года заработная плата курьеров в Санки-Петербурге за год выросла на 40% и составляет в среднем 49,5 тыс. рублей. Спрос на курьеров также вырос в 2,5 раза. В конце декабря спрос на курьеров может возрасти еще, по прогнозам сервиса доставки продуктов igooods.

«К концу декабря мы ожидаем значительный рост заказов и всплеск спроса на курьеров. К обычному новогоднему ажиотажу в этот раз добавятся усиление карантинных мер. В этом году из-за пандемии заведения общепита в Петербурге не будут работать в новогодние каникулы, и нагрузка на сервисы доставки вырастет. Компаниям сегмента HoReCa, как и FoodTech, понадобится усилить линейный персонал, чтобы удовлетворить спрос. Мы заранее укомплектовали штат, но в целом видим нехватку курьеров на рынке с начала октября. Особенно это заметно в Москве и Санкт-Петербурге» — комментирует управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Средняя заработная плата курьеров в вакансиях на hh.ru в Северной столице в 2019 году составляла 35 000 рублей. В этом году работодатели в среднем предлагают зарплату курьерам в размере 49 500 рублей. При этом для курьеров служб доставки еды и продуктов — предлагаемая зарплата выше рыночной — 51 000 рублей. Из-за пандемии многие заведения общественного питания оказались закрыты и стали работать на доставку. Кроме того, люди стали чаще заказывать продукты и товары повседневного спроса онлайн вместо походов в магазины. Из-за этого курьеры в сфере e-grocery стали наиболее востребованы. Например, только igooods за 2020 год дополнительно нанял 800 курьеров.

В Санкт-Петербурге в ноябре количество вакансий для курьеров выросло на 150% по отношению к ноябрю 2019 года. Наибольшее количество вакансий было размещено компаниями из сектора «Розничная торговля» и «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (по 24%). На втором месте по спросу на курьеров в ноябре 2020 года — IT-сектор и компании в сфере перевозок и логистики (по 13%), 12% вакансий приходится на работодателей, производящих промышленное оборудование, технику, станки и комплектующие.