Заработок курьеров на прошедшей неделе вырос на 15%

Средний заработок курьеров Delivery Club по всей России на прошедшей неделе, которая была объявлена нерабочей и частично совпала с ноябрьскими праздниками, вырос на 15% (сравнивается первая неделя ноября с первой неделей октября). Увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период. Заработок посчитан без учета чаевых.

В среднем по стране активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 тысяч рублей, что превышает среднемесячную заработную плату в целом (52,4 тысячи рублей по данным Росстата на август 2021).