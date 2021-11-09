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Заработок курьеров на прошедшей неделе вырос на 15%

Средний заработок курьеров Delivery Club по всей России на прошедшей неделе, которая была объявлена нерабочей и частично совпала с ноябрьскими праздниками, вырос на 15% (сравнивается первая неделя ноября с первой неделей октября). Увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период. Заработок посчитан без учета чаевых.

В среднем по стране активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 тысяч рублей, что превышает среднемесячную заработную плату в целом (52,4 тысячи рублей по данным Росстата на август 2021). 

«За последние годы доставка еды стала одним из самых популярных видов подработки. Это связано с тремя факторами: возможностью быстро приступить к работе, максимальной гибкостью и достойной оплатой. Каждый курьер сам планирует, сколько дней в неделю, сколько часов ему работать, сколько в принципе сотрудничать с сервисом. Чтобы оставаться доступным в системе, нужно выходить всего на один четырехчасовой слот в неделю. От выбранного количества часов зависит и заработок. Как показывают внешние исследования, он в любом случае превышает возможности других форм занятости, также не требующих специальных навыков, но при этом не предоставляющих человеку аналогичной гибкости”, — пресс-служба Delivery Club.

Автор: Анна
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