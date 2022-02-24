Завершено строительство современного хаба для DPD

В начале февраля было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости Radius Group закончил строительство здания в индустриальном парке «Южные Врата» раньше срока и предоставил доступ в здание компании DPD, ведущему логистическому оператору России. Сейчас ведутся работы по отделке помещений и оснащению объекта оборудованием, открытие современного логистического терминала DPD в Домодедово и начало операций запланировано на осень 2022 года. Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield сопровождала сделку между компанией DPD и девелопером, выполняла мониторинг строительства и приёмку в эксплуатацию логистического терминала. Проект реализуется при поддержке Министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

Высокотехнологичный логистический комплекс построен менее чем за 9 месяцев по схеме bts (по индивидуальному проекту заказчика) и соответствует международным стандартам энергоэффективности и экологичности BREEAM (получение сертификата запланировано на второй квартал этого года), при строительстве использовались только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха. Площадь логистического комплекса составляет около 24 тысяч квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет. Основные технические характеристики объекта: доковые ворота с 3 сторон здания, предусмотрены повышенные требования к качеству пола и его рабочим нагрузкам, а также предусмотрена повышенная нагрузка на системы жизнеобеспечения. Т.к. объект предполагает высокую степень автоматизации и цифровизации, увеличено энергообеспечение, внедрены системы стабилизации напряжения. На объекте предусмотрен более высокий уровень освещённости.

«В Московской области на сегодняшний день работает 59 индустриальных парков — это самая большая промышленная инфраструктура в России. Все эти площадки активно развиваются, предлагая инвесторам разные форматы „входа“: самостоятельную реализацию проекта на площадке greenfield, строительство под заказ — build-to-suit, готовые промышленные площади light industrial. Формат build-to-suit, в частности, позволяет бизнесу максимально упростить запуск производства, минуя трудоемкую стадию строительства объекта. Разнообразные возможности индустриальных площадок Московской области позволили привлечь на территории индустриальных парков Подмосковья в 2021 году 125 резидентов, которые планируют инвестировать в реализацию своих проектов порядка 55 млрд рублей». Екатерина Зиновьева, Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Новый терминал станет центральным хабом DPD в России для сортировки посылок. Мы рады, что выбрали надежного застройщика, который предложил не только удобное месторасположение для нас и наших клиентов, но и гарантировал экологичность застройки, при этом используемые энергоэффективные технологии строительства позволят экономить ресурсы, а новейшее оборудование — еще больше повысит качество сервиса. Благодаря уникальной сортировочной системе мы сможем оперативно обрабатывать в разы больше посылок. По итогам прошлого года мы видим, что объем отправлений продолжает расти — количество перевезенных грузов увеличилось на 13 %. Это рекордные цифры для DPD за все 30 лет присутствия в России, которые обязывают ускоряться и использовать высокотехнологичные решения, чтобы обеспечивать оперативную и бесперебойную обработку растущего числа посылок». Анна Матвеева, директор по операциям DPD в России.

«Хаб станет центральным в складской и логистической инфраструктуре DPD благодаря нестандартным техническим характеристикам, высокому уровню автоматизации, соответствию ESG-принципам. Мы рады что коллеги выбрали партнером и девелопером компанию Radius Group, доверили нам реализацию стратегического объекта и, конечно, важно отметить, что нам удалось выполнить в срок и в полном объеме взятые обязательства. Прошлый 2021 год эксперты и игроки рынка называют „золотым“ для складской недвижимости: мы увидели рост ставок аренды, рост спроса и снижении вакансии до исторического минимума. Однако, для профессиональных девелоперов этот период стал настоящим испытанием т.к. себестоимость строительства росла буквально каждый месяц, мы наблюдали как подрядчики отказывались от выполнения выигранных контрактов, приостанавливали строительные работы, потому что не успевали актуализировать свои предложение. Чтобы работать в существующих реалиях рынка важно было четко понимать его конъюнктуру, формировать справедливую стоимость и находить баланс по ставке аренды. Мы видим, что сейчас в рынке выигрывают только те девелоперские проекты, при реализации которых были максимально эффективно выстроены все процессы». Захар Вальков, Исполнительный директор Radius Group.

«Мы рады, что нам представилась возможность сопровождать в данном проекте нашего стратегического партнера. Наше участие в проекте позволило обеспечить должный контроль за сроками и качеством реализации проекта, а также обеспечить руководству DPD возможность получать оперативную независимую информацию по ключевым параметрам проекта в режиме реального времени». Павел Якимчук партнер, руководитель департамента управления проектами Cushman & Wakefield.

Следующий этап реализации проекта — подготовка помещений и установка оборудования, в числе которого уникальная двухконтурная сортировочная линия производства FIVES Intralogistics, которая обеспечит сортировку до 25 тысяч посылок в час. Благодаря ей появится возможность беспаллетной загрузки автотранспорта: новая линия автоматически направит отсортированные посылки через «рукава» прямо на загрузку, что сэкономит время обработки отправлений. Увеличение размера каретки и максимального обрабатываемого веса позволят сортировать более крупные и тяжелые посылки без использования ручного труда.

После монтажа оборудования и проведения ремонтных работ терминал оснастят доступом по биометрическим данным и прогрессивной системой видеонаблюдения. После запуска и выхода объекта на полную мощность здесь будут работать около 1000 человек. Передвигаться по терминалу сотрудники планируют на экологичных видах транспорта — самокатах и велосипедах. Все отходы производства попадут на переработку для вторичного использования.