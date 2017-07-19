Ждали, ждали, дождались: РИПИ разработал ГОСТ для интернет-магазинов

АНО «Российский институт потребительских испытаний» подготовил ГОСТ Р 57489-2017, озаглавленный «Руководство по добросовестной продаже товаров через интернет». ГОСТ опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В разработке ГОСта для интернет-магазинов принимала участие Ассоциация компани интернет-торговли (АКИТ). Отвечая на вопросы roem.ru, представитель АКИТ Юлия Галеева отметила, что ГОСТ не является обязательным, но создан с тем, чтобы быть удобным руководством к действию для небольших интернет-магазинов.

В ГОСТе четко прописаны основные нормы законодательства для онлайн-продавцов. При этом, по словам Галеевой, остались там и странные формулировки (например «интернет-магазин», под которую могут попадать и агрегаторы), а мобильные приложения, которые важны сегодня как канал продаж, полностью выпали из документа.

ГОСТ для интернет-магазинов предлагает размещать на сайтах не только те данные, которые должны быть публичными согласно букве закона, но и информацию о возврате товара, доставке, оплате, а также реквизиты компании, стоящей за магазинов, равно как и полноценные описания товаров, фотографии, сведения о комплектации.