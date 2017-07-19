+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Ждали, ждали, дождались: РИПИ разработал ГОСТ для интернет-магазинов

АНО «Российский институт потребительских испытаний» подготовил ГОСТ Р 57489-2017, озаглавленный «Руководство по добросовестной продаже товаров через интернет». ГОСТ опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В разработке ГОСта для интернет-магазинов принимала участие Ассоциация компани интернет-торговли (АКИТ). Отвечая на вопросы roem.ru, представитель АКИТ Юлия Галеева отметила, что ГОСТ не является обязательным, но создан с тем, чтобы быть удобным руководством к действию для небольших интернет-магазинов.

В ГОСТе четко прописаны основные нормы законодательства для онлайн-продавцов. При этом, по словам Галеевой, остались там и странные формулировки (например «интернет-магазин», под которую могут попадать и агрегаторы), а мобильные приложения, которые важны сегодня как канал продаж, полностью выпали из документа.

ГОСТ для интернет-магазинов предлагает размещать на сайтах не только те данные, которые должны быть публичными согласно букве закона, но и информацию о возврате товара, доставке, оплате, а также реквизиты компании, стоящей за магазинов, равно как и полноценные описания товаров, фотографии, сведения о комплектации.

Автор: Vyacheslav Vityuk
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 июля / Комментарии
Лишнего не собирай: Роспотребнадзор готовит штрафы за безосновательный сбор личных данных

Лишнего не собирай: Роспотребнадзор готовит штрафы за безосновательный сбор личных данных

Роспотребнадзор готовит поправки в закон, которые подразумевают штрафы для юридических лиц, собирающих слишком обширный список персональных данных.

далее →

26 июня / Комментарии
Интернет-торговлю алкоголем могут запустить с 1 июля

Интернет-торговлю алкоголем могут запустить с 1 июля

Интернет-торговля алкоголем в России может быть запущена после 1 июля, если Госдума успеет принять в весеннюю сессию поправки в законодательство о внесудебной блокировке сайтов. Об этом сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.

далее →

22 июня / Комментарии
Юлмарт перешёл на онлайн-кассы

Юлмарт перешёл на онлайн-кассы

Юлмарт, одна из крупнейших российских частных интернет-компаний в области e-commerce, объявил о досрочном завершении проекта по переходу на новый порядок работы в соответствии с требованиями последней редакции Федерального закона № 54 «О применении контрольно-кассовой техники».

далее →

20 июня / Комментарии
Госдума предлагает запретить онлайн-витрины с алкоголем

Госдума предлагает запретить онлайн-витрины с алкоголем

Пакет законопроектов, предусматривающих запрет онлайн-витрин с алкоголем, а также введение административной и уголовной ответственности за продажу спиртосодержащей продукции дистанционным способом, внесён на рассмотрение Госдумы. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

далее →

19 июня / Комментарии
ФНС разрешила брать онлайн-кассы напрокат

ФНС разрешила брать онлайн-кассы напрокат

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила участникам рынка контрольно-кассовой техники предлагать свою продукцию бизнесу в аренду. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!