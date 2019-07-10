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Право и налоги RSS

Ждун против Wildberries

Как сообщает Коммерсант, в Арбитражный суд поступило заявление от ООО «Си Ди Лэнд Контакт», которому принадлежит товарный знак «Ждун». Компания намерена взыскать с интернет-магазина Wildberries 5,2 млн. рублей. Причиной обращения стало появление на сайте магазина игрушки «Ждун», что нарушает права владельца товарного знака. Рассмотрение дела в суде начнется 23 июля этого года.

Это не первое судебное разбирательство ООО «Си ди Лэнд Контакт», связанное с незаконным использованием товарного знака.  Суды удовлетворили более 30 заявлений истца. В качестве ответчиков уже выступали и многие крупные компании, среди них Почта России и Мегафон. Так, последний должен выплатить правообладателю 8,6 млн. рублей.

Автор: Александр
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