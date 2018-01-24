Желающих посетить Amazon Go оказалось слишком много

Желающих посетить магазин Amazon Go, в котором можно совершать покупки, оплачивая их не на кассе, а с помощью мобильного приложения оказалось слишком много. Компания Amazon представляла новый проект как «первый магазин без очередей».

«Никаких очередей, никаких касс, серьезно, никаких», — гласит рекламный плакат на фасаде магазина. Однако в день открытия около супермаркета выстроилась очередь, и после открытия она не уменьшилась.

Сотрудники Amazon дозированно пропускали покупателей внутрь и следили за тем, чтобы в самом магазине не было слишком много людей. Стоять на улице приходится недолго — по 15-20 минут. Некоторым покупателям показалось забавным необходимость отстоять очередь ради «быстрой» покупки в Amazon Go.

При входе в магазин нужно зарегистрировать смартфон в специальном терминале. Система машинного обучения распознаёт все товары, которые взял покупатель, и заносит их в виртуальный чек, который оплачивается через приложение при выходе из магазина. На создание этой торговой точки у Amazon ушло пять лет.