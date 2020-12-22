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Жители каких регионов дарят самые щедрые на подарки на Новый год

В преддверии Нового года AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe опросили жителей разных регионов России, как и для кого они выбирают подарки на Новый год. Исследователи выяснили, что россияне относятся к делу серьезно, а щедрость имеет региональную привязку.

В предновогодний период наибольший спрос россиян на площадке AliExpress пришелся на электронику, игрушки, товары для хобби и смартфоны.

Кто в России самый щедрый?

75% россиян рассчитывают в этом году потратить на новогодние подарки не более 5 тысяч рублей. До 10 000 рублей готовы отдать 19% респондентов. При этом больше всего (сумму от 10 тысяч рублей) выделят на подарки жители Москвы (9% респондентов), Поволжья, Сибири и Юга России (по 5 % опрошенных жителей регионов).

В топ-10 самых распространенных сувениров на Новый год в России вошли:

  1. Конфеты — 58%
  2. Чай и кофе — 37%
  3. Новогодние фигурки, подсвечники и свечи — 35%
  4. Алкогольные напитки — 28%
  5. Ёлочные игрушки и новогодние украшения — 25%
  6. Посуда и одежда — 23%
  7. Кухонная утварь — 21%
  8. Бытовая техника — 19%
  9. Настольные игры — 18%
  10. Постельное белье — 13%

Причем бытовую технику и алкоголь мужчины дарят на Новый год чаще женщин, а женщины чаще выбирают практичные подарки (продукты питания, посуда, одежда) и сувениры.

От кого в России не дождешься подарка на Новый год?

Дарить подарки на Новый год — приятная обязанность. С этим согласны 93% жителей России, озадаченных поисками новогодних презентов. Только 7% россиян признались, что не готовятся к Новому году и не будут дарить подарки. Доля тех, кто занимает принципиальную позицию «Я не дарю подарки на Новый год» выше всего на Урале (12%), меньше всего таких людей в Москве, Санкт-Петербурге и в Сибири.

Только 6% россиян обычно поздравляют начальство

Исследователи выяснили, что большинство жителей России в Новый год дарят подарки, в первую очередь, детям (57%). На втором месте — родители (53%) и другие родственники (54%), на третьем — муж/жена (43%), а еще друзья (42%) и коллеги (19%). 6% россиян делают подарки на Новый год руководителям, 7% — воспитателям, преподавателям,учителям, а еще 4% — соседям.

Почти половина россиян покупает подарки на Новый год в интернете

Исследователи предложили россиянам выбрать, где они обычно покупают подарки на Новый год (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Выяснилось, что 74% россиян предпочитают покупать подарки торговых центрах, почти 40% выбирают интернет-площадки и маркетплейсы, 25% — ближайшие магазины. 17% опрошенных делают подарки сами, а еще 6% посещают в поисках подарков новогодние ярмарки хендмейда.

Пользователи AliExpress, которые традиционно закупают подарки для Нового года в октябре и ноябре, сосредоточили свое внимание на таких категориях: телефоны (рост в 2,5 раза), игрушки и хобби (рост в 2,5 раза), продукты для виртуальной реальности (рост в 3,5 раза), техника для дома (рост в 3 раза), освещение (рост в 2,3 раза). По сравнению с ноябрем прошлого года зафиксирован повышенный спрос на товары для автомобилей, мебель, средства по уходу за волосами и парики.

Около 40% россиян поздравят близких и друзей из других городов

38% россиян дарят подарки своим близким и друзьям из других городов. 35% отправляют подарок почтой или курьером, еще 35% предпочитают покупать такие подарки в интернете (подарочные сертификаты или товары с доставкой в другой город). 30% думают вручить подарок адресату лично, пусть и с задержкой. 29% опрошенных просто переводят деньги на подарок.

Россияне обожают подарки-сюрпризы, но дарить предпочитают подарки с пользой

Почти половина россиян признается, что дарит функциональные и полезные подарки. 41% опрошенных старается придумывать индивидуальные подарки для каждого. 27% спрашивают близких напрямую, что бы им хотелось в подарок, 18% обходятся сувенирами. 9% опрошенных считают лучшим подарком то, что сделано своими руками.

В то же время почти 40% признаются, что обожают подарки-сюрпризы, 25% больше всего радуются, когда даритель угадал их желание, 15% предпочитают «заказывать» подарки. 17% россиян будут рады подарку в виде денег, а 3% россиян сможет осчастливить только дорогостоящий подарок.

Каждый десятый россиянин передаривает подарки на Новый год

Также эксперты узнали, как россияне относятся к передариванию новогодних подарков. 63% респондентов утверждает, что никогда не передаривают подарки. 20% признаются, что обычно так не поступают. 10% россиян не исключают такого варианта, а 7% ушли от ответа.

Автор: Анна
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